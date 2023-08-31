В Сколково откроется первый автосалон премиального китайского бренда Li Auto

Компания Meilin Auto имеет большие виды на российский рынок. С начала 2022 года она поставляет в нашу страну электромобили и гибриды марок Li Auto, Zeekr, HiPhi, NIO, XPeng, Lotus, BYD, YangWang, Avatr, Voyah и AITO. В ближайшее время в Сколково откроется первый шоурум бренда Li Auto, который положит начало формированию федеральной сети эксклюзивных автосалонов.

На освоение российского авторынка Meilin Auto привлекла масштабные инвестиции от совладельца компаний Gree Electric (капитализация 26 млрд долларов) и Beilu господина Кан И. Компания представила инновационную IT-платформу для владельцев автомобилей Li Auto. С ее помощью они получат доступ к переведённым на русский язык руководствам пользователя и сертифицированному сервисному обслуживанию Li Auto. Кроме того, платформа предоставит владельцам Li Auto возможность общаться друг с другом, делиться фотографиями и видео по всему миру, включая Россию и Китай.

Автомобили Li Auto пользуются в России неплохим спросом. В июле 2023 года было продано свыше 200 экземпляров. В скором времени Meilin Auto запустит работу горячей линии, где владельцы смогут получить консультацию всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием автомобилей Li Auto. Meilin уже пригласила в Россию сертифицированного специалиста из Китая, который будет заниматься обучением сотрудников горячей линии, а также технических специалистов аккредитованных сервисных центров. Кроме того, Meilin сформировала крупный склад запасных частей, чтобы сократить время ожидания деталей с двух месяцев до одной недели.

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