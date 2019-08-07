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7 августа 2019, 00:31

В Словении построили 1000-сильный гиперкар

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Словенская компания Tushek готовится представить свою вторую модель – гибридный гиперкар Tushek TS 900 H Apex, силовая установка которого выдает без малого тысячу лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает те же 2,5 секунды, что и у Bugatti Chiron.
В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар

фото пользователя 110km

В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
В Словении построили 1000 сильный гиперкар
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Компанию Tushek основал словенский гонщик Алёша Тушек (Aljoša Tušek). Первым автомобилем марки стало 450-сильное купе Renovatio T500, представленное в 2012 году. Семь лет спустя здесь построили вдвое более мощную модель - Tushek TS 900 H Apex с гибридной силовой установкой. 

Гиперкар Tushek TS 900 H Apex оснащен 4,2-литровым бензиновым турбированным V8 и парой электромоторов. Суммарная отдача установки превышает 950 л.с., а максимальный крутящий момент – 1 400 Нм. Благодаря хром-молибденовому шасси и корпусу из углеродного волокна TS 900 весит сравнительно немного – 1 410 килограммов. С места до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 380 км/ч. Впечатляющие характеристики вполне сопоставимы с динамикой автомобилей Bugatti.

Автомобиль «обут» в разноразмерные шины Pirelli Trofeo Series R: 235/35 спереди и 305/30 сзади. Эффективное торможение обеспечивают массивные тормоза Brembo. Отличительная особенность спорткара – съемная крыша и поднимающиеся вверх двери-ножницы, как у суперкаров Lamborghini. Мощный Tushek TS 900 H Apex прошел все необходимые испытания и готов предстать перед избранной публикой через месяц на британском автосалоне Salon Privé. Цена гиперкара пока не называется даже ориентировочно.

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В Словении построили 1000-сильный гиперкар
{{material_123201}}Компанию Tushek основал словенский гонщик Алёша Тушек (Aljoša Tušek). Первым автомобилем марки стало 450-сильное купе Renovatio T500, представленное в 2012 году. Семь лет спустя здесь построили вдвое более мощную модель - Tushek TS 900 H Apex с гибридной силовой установкой. Гиперкар Tushek TS 900 H Apex оснащен 4,2-литровым бензиновым турбированным V8 и парой электромоторов. Суммарная отдача установки превышает 950 л.с., а максимальный крутящий момент – 1 400 Нм. Благодаря хром-молибденовому шасси и корпусу из углеродного волокна TS 900 весит сравнительно немного – 1 410 килограммов. С места до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 380 км/ч. Впечатляющие характеристики вполне сопоставимы с динамикой автомобилей Bugatti.Автомобиль «обут» в разноразмерные шины Pirelli Trofeo Series R: 235/35 спереди и 305/30 сзади. Эффективное торможение обеспечивают массивные тормоза Brembo. Отличительная особенность спорткара – съемная крыша и поднимающиеся вверх двери-ножницы, как у суперкаров Lamborghini. Мощный Tushek TS 900 H Apex прошел все необходимые испытания и готов предстать перед избранной публикой через месяц на британском автосалоне Salon Privé. Цена гиперкара пока не называется даже ориентировочно.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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