В смертельном ДТП на трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей: фото

12.09.2023, 22:20

Налоговая начала рассылать транспортный налог: как его рассчитывают и кто может не платить?

В сентябре автовладельцы по всей стране начинают получать уведомления ФНС о необходимости уплатить имущественные налоги, в том числе и транспортный. Их рассылают налогоплательщикам через личные кабинеты, портал госуслуг или по обычной почте заказным письмом.Читать далее