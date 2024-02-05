В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, две женщины, 76 и 70 лет, находившиеся на заднем сидении, получили различные травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В частности, следователей интересует, почему Mazda съехала с дороги: из-за неверно выбранной скорости или плохого состояния проезжей части.
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13.10.2021, 00:23
10 самых известных пикапов устроили гонку на песке: кто победил? (видео)
На одном их южноафриканских песчаных пляжей провели необычную гонку. Десяток известнейших пикапов со всего мира соревновались на скорость на спринтерской дистанции в 200 метров.Читать далее
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06.09.2021, 14:18
10 самых крутых пикапов
Пикапы, являются одними из самых любимых автомобилей в США и Азиатских странах. У Ford, Chevrolet, Ram, Toyota, Honda и Nissan есть много достойных моделей. Давайте посмотрим на самые лучшие из них.Читать далее
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17.06.2020, 09:37
Представлен новый пикап Mazda BT-50
Компания Mazda представила пикап Mazda BT-50 третьего поколения. Автомобиль переехал на новую платформу, разработанную в сотрудничестве с Isuzu, и получил дизайн в фирменном стиле Kodo.Читать далее
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10.06.2020, 16:59
Mazda BT-50 готовится сменить поколение
Компания Mazda опубликовала первый тизер пикапа Mazda BT-50 третьего поколения. Вторая генерация модели до России так и не доехала и продается сейчас преимущественно в Австралии, Африке и Азии. Официальная премьера новинки состоится через неделю.Читать далее
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31.10.2017, 14:47
Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»
Казалось бы, пикапы и так являются автомобилями для мужчин, но японская компания Mazda решила сделать свою модель BT-50 нового поколения еще «брутальнее» и агрессивнее. Читать далее
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11.07.2016, 17:49
Mazda и Isuzu выпустят пикап
Mazda подписала соглашение с Isuzu Motors, согласно которому компании займутся выпуском нового пикапа. Речь идет об известной модели D-Max следующего поколения.Читать далее
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13.10.2021, 00:23
10 самых известных пикапов устроили гонку на песке: кто победил? (видео)
На одном их южноафриканских песчаных пляжей провели необычную гонку. Десяток известнейших пикапов со всего мира соревновались на скорость на спринтерской дистанции в 200 метров.Читать далее
-
06.09.2021, 14:18
10 самых крутых пикапов
Пикапы, являются одними из самых любимых автомобилей в США и Азиатских странах. У Ford, Chevrolet, Ram, Toyota, Honda и Nissan есть много достойных моделей. Давайте посмотрим на самые лучшие из них.Читать далее
-
17.06.2020, 09:37
Представлен новый пикап Mazda BT-50
Компания Mazda представила пикап Mazda BT-50 третьего поколения. Автомобиль переехал на новую платформу, разработанную в сотрудничестве с Isuzu, и получил дизайн в фирменном стиле Kodo.Читать далее
-
10.06.2020, 16:59
Mazda BT-50 готовится сменить поколение
Компания Mazda опубликовала первый тизер пикапа Mazda BT-50 третьего поколения. Вторая генерация модели до России так и не доехала и продается сейчас преимущественно в Австралии, Африке и Азии. Официальная премьера новинки состоится через неделю.Читать далее
-
31.10.2017, 14:47
Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»
Казалось бы, пикапы и так являются автомобилями для мужчин, но японская компания Mazda решила сделать свою модель BT-50 нового поколения еще «брутальнее» и агрессивнее. Читать далее
-
11.07.2016, 17:49
Mazda и Isuzu выпустят пикап
Mazda подписала соглашение с Isuzu Motors, согласно которому компании займутся выпуском нового пикапа. Речь идет об известной модели D-Max следующего поколения.Читать далее
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