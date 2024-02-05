В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo Вечером 24 января на 400-м километре трассы Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП с участием двух ... Читать далее

Трагедия произошла около 23 часов на трассе А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти. Водитель внедорожника Mazda BT-50 не справился с управлением. Автомобиль занесло, он вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево. Удар по крыше пришелся как раз на место над головами водителя и переднего пассажира. Сидевший за рулем 44-летний мужчина и его 68-летний отец скончались на месте ДТП, пишет издание Мойка78

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, две женщины, 76 и 70 лет, находившиеся на заднем сидении, получили различные травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В частности, следователей интересует, почему Mazda съехала с дороги: из-за неверно выбранной скорости или плохого состояния проезжей части.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах