8 июня 2018, 12:00
В смертельной аварии Tesla Model X обвинили автопилот
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительные итоги расследования крупного ДТП, в котором погиб водитель Tesla Model X. Причиной аварии стал неадекватный маневр автопилота.
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Компания Tesla выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал кроссовер Model X. Автомобиль ...Читать далее
По данным, полученным с бортового компьютера Model X, во время поездки водитель включал автопилот четыре раза, в том числе беспилотный режим был активирован в течение последних 19 минут. За это время системы автомобиля выдали водителю два визуальных и одно звуковое предупреждение о необходимости держать руки на руле. Согласно показаниям датчиков, водитель то клал руки на руль, то вновь снимал их. За последнюю минуту до столкновения он держал руль в течение 34 секунд, причем в последние 6 секунд рук на руле не было.
Tesla Model X
Выпускается с 2015 г.
Отзывов: 1
В результате столкновения литий-ионный аккумулятор Tesla был сильно поврежден, что вызвало пожар. Очевидцам удалось извлечь водителя из автомобиля прежде, чем он был охвачен пламенем. Мужчина был еще жив какое-то время после аварии, но позже скончался в больнице.
Представители Tesla заявили, что еще «никогда не сталкивались с такими серьезными повреждениями Model X в авариях». Возможно, одна из причин этого кроется в состоянии отбойника. За пару недель до аварии в демпфер врезалась Toyota Prius, дорожные службы не успели его заменить. Повреждения могли снизить эффективность защитного буфера.
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Комментарии пользователей
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Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
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