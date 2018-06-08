8 июня 2018, 12:00

В смертельной аварии Tesla Model X обвинили автопилот

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительные итоги расследования крупного ДТП, в котором погиб водитель Tesla Model X. Причиной аварии стал неадекватный маневр автопилота.
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В смертельной аварии Tesla Model X обвинили автопилот Tesla Model X
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Компания Tesla выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал кроссовер Model X. Автомобиль ...
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Авария произошла 23 марта 2018 года в Маунтин-Вью (Калифорния). Кроссовер Tesla Model X P100D 2017 года выпуска ехал на юг по оживленному шоссе US 101. В докладе NTSB говорится, что водитель, 38-летний Уолтер Хуан, использовал «расширенные функции помощи водителю, включающие адаптивный круиз-контроль и функцию удержания автомобиля в полосе движения, которые Tesla называет автопилотом». В месте, где от магистрали US-101 отходит съезд к шоссе SH-85, автомобиль внезапно принял влево и со скоростью 114 км/ч врезался в буфер (на схеме – «crash attenuator») разделительного бетонного ограждения. После чего у кроссовера оторвало переднюю часть, корпус развернуло против часовой стрелки и в него врезались еще два автомобиля – Audi A4 и Mazda 3.

По данным, полученным с бортового компьютера Model X, во время поездки водитель включал автопилот четыре раза, в том числе беспилотный режим был активирован в течение последних 19 минут. За это время системы автомобиля выдали водителю два визуальных и одно звуковое предупреждение о необходимости держать руки на руле. Согласно показаниям датчиков, водитель то клал руки на руль, то вновь снимал их. За последнюю минуту до столкновения он держал руль в течение 34 секунд, причем в последние 6 секунд рук на руле не было.

Tesla Model X
Выпускается с 2015 г.
Отзывов: 1
В последние секунды аварии события развивались следующим образом. За 8 секунд до столкновения Tesla следовала в потоке за впереди идущим автомобилем со скоростью около 100 км/ч. Но уже секунду спустя автопилот повернул колеса левее. Еще через 3 секунды автопилот, сместившись между полос, потерял из виду впереди идущий автомобиль и ускорился, установив круиз-контроль на 120 км/ч. За три секунды, оставшиеся до катастрофы, его скорость возросла до 114 км/ч. Следов торможения обнаружено не было.

В результате столкновения литий-ионный аккумулятор Tesla был сильно поврежден, что вызвало пожар. Очевидцам удалось извлечь водителя из автомобиля прежде, чем он был охвачен пламенем. Мужчина был еще жив какое-то время после аварии, но позже скончался в больнице.

Представители Tesla заявили, что еще «никогда не сталкивались с такими серьезными повреждениями Model X в авариях». Возможно, одна из причин этого кроется в состоянии отбойника. За пару недель до аварии в демпфер врезалась Toyota Prius, дорожные службы не успели его заменить. Повреждения могли снизить эффективность защитного буфера.
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Отзывы по теме
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Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
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В смертельной аварии Tesla Model X обвинили автопилот
{{material_122963}}Авария произошла 23 марта 2018 года в Маунтин-Вью (Калифорния). Кроссовер Tesla Model X P100D 2017 года выпуска ехал на юг по оживленному шоссе US 101. В докладе NTSB говорится, что водитель, 38-летний Уолтер Хуан, использовал «расширенные функции помощи водителю, включающие адаптивный круиз-контроль и функцию удержания автомобиля в полосе движения, которые Tesla называет автопилотом». В месте, где от магистрали US-101 отходит съезд к шоссе SH-85, автомобиль внезапно принял влево и со скоростью 114 км/ч врезался в буфер (на схеме – «crash attenuator») разделительного бетонного ограждения. После чего у кроссовера оторвало переднюю часть, корпус развернуло против часовой стрелки и в него врезались еще два автомобиля – Audi A4 и Mazda 3.По данным, полученным с бортового компьютера Model X, во время поездки водитель включал автопилот четыре раза, в том числе беспилотный режим был активирован в течение последних 19 минут. За это время системы автомобиля выдали водителю два визуальных и одно звуковое предупреждение о необходимости держать руки на руле. Согласно показаниям датчиков, водитель то клал руки на руль, то вновь снимал их. За последнюю минуту до столкновения он держал руль в течение 34 секунд, причем в последние 6 секунд рук на руле не было.{{model_6214}}В последние секунды аварии события развивались следующим образом. За 8 секунд до столкновения Tesla следовала в потоке за впереди идущим автомобилем со скоростью около 100 км/ч. Но уже секунду спустя автопилот повернул колеса левее. Еще через 3 секунды автопилот, сместившись между полос, потерял из виду впереди идущий автомобиль и ускорился, установив круиз-контроль на 120 км/ч. За три секунды, оставшиеся до катастрофы, его скорость возросла до 114 км/ч. Следов торможения обнаружено не было.В результате столкновения литий-ионный аккумулятор Tesla был сильно поврежден, что вызвало пожар. Очевидцам удалось извлечь водителя из автомобиля прежде, чем он был охвачен пламенем. Мужчина был еще жив какое-то время после аварии, но позже скончался в больнице.Представители Tesla заявили, что еще «никогда не сталкивались с такими серьезными повреждениями Model X в авариях». Возможно, одна из причин этого кроется в состоянии отбойника. За пару недель до аварии в демпфер врезалась Toyota Prius, дорожные службы не успели его заменить. Повреждения могли снизить эффективность защитного буфера.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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