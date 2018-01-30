30 января 2018, 18:01

В смерти сервисменов-мигрантов просят винить… домкрат

За последние две недели в Санкт-Петербурге зарегистрированы случаи смерти сотрудников станций технического обслуживания автомобилей. Жизни лишились выходцы из Средней Азии.
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Одна трагедия случилась 19 января 2018 года на Малой Балканской улице. Как сообщают «Купчинские новости»,  37-летний автослесарь, уроженец Киргизии, погиб под рухнувшим на него автобусом. Нагрузки не выдержал неисправный домкрат.

Практически аналогичный по сути сценарий унес жизнь 35-летнего таджика. Мужчина погиб на месте от падения сорвавшегося с домкрата автомобиля Lada, который он обслуживал. Случилось это 27 января 2018 года, около 19 часов на территории купчинского гаражного кооператива ПО-11, что на Софийской улице, 79/2.

Сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку несчастного случая и выясняют его подробности. На данный момент известно, что рабочий-мигрант в тот злополучный день ремонтировал малолитражку, принадлежавшую 78-летней женщине.

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В смерти сервисменов-мигрантов просят винить… домкрат
Одна трагедия случилась 19 января 2018 года на Малой Балканской улице. Как сообщают «Купчинские новости»,  37-летний автослесарь, уроженец Киргизии, погиб под рухнувшим на него автобусом. Нагрузки не выдержал неисправный домкрат.Практически аналогичный по сути сценарий унес жизнь 35-летнего таджика. Мужчина погиб на месте от падения сорвавшегося с домкрата автомобиля Lada, который он обслуживал. Случилось это 27 января 2018 года, около 19 часов на территории купчинского гаражного кооператива ПО-11, что на Софийской улице, 79/2.Сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку несчастного случая и выясняют его подробности. На данный момент известно, что рабочий-мигрант в тот злополучный день ремонтировал малолитражку, принадлежавшую 78-летней женщине.
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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