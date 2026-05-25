МАЗ строит завод в России чтобы заменить ушедших конкурентов на рынке

В Смоленской области стартовало строительство центра МАЗ для перронных автобусов

Минский автомобильный завод начал возведение нового центра по выпуску низкопольных перронных автобусов в Смоленской области. Проект поддержан на государственном уровне и рассчитан до 2029 года. Мало кто знает, что это решение может изменить рынок наземной техники для аэропортов России. Какие задачи ставят перед собой инициаторы и что ждет отрасль - в материале.

Для российских автомобилистов и профессионалов транспортной отрасли новость о строительстве центра по выпуску перронных автобусов МАЗ в Смоленской области может стать поворотной. После ухода ряда зарубежных производителей на рынке образовалась заметная ниша, и теперь именно белорусский бренд намерен ее занять, предложив современную технику для аэропортов страны. Это событие может повлиять не только на структуру поставок, но и на развитие сервисной инфраструктуры в регионах.

Официальный старт строительству был дан 22 мая, когда на площадке будущего комплекса прошла церемония закладки капсулы. Как сообщает пресс-служба МАЗа, соглашение о реализации инвестпроекта было подписано еще в 2025 году при поддержке Александра Лукашенко. На мероприятии присутствовали посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович. По словам Селиверстова, российская авиационная отрасль сейчас активно развивается, а совместные программы с Беларусью предусматривают не только создание новых самолетов, но и обновление парка наземной техники, включая перронные автобусы.

В ходе церемонии был представлен макет будущего комплекса. Проект включает административно-бытовой корпус с офисами, предпродажной зоной, сервисными боксами и покрасочной камерой. Рядом разместится отдельное производственное здание, где наладят выпуск низкопольных автобусов для обслуживания пассажиров в аэропортах. Ожидается, что техника МАЗ будет востребована как в новых, так и в действующих воздушных гаванях, а также сможет заменить ушедших с рынка конкурентов.

Особое внимание уделяется сервису: на объекте планируют создать учебный класс и сформировать «летучие бригады» для оперативного ремонта и обслуживания техники, чтобы минимизировать простои. Сейчас на площадке завершены геодезические работы, продолжаются геологические и экологические изыскания, необходимые для проектирования. Оператором проекта выступает дочерняя компания МАЗа - «ЛАДОГАМАЗСЕРВИС». Завершить строительство планируют в 2028-2029 годах.

Интересно, что развитие инфраструктуры аэропортов и обновление автопарка наземной техники становится все более актуальным на фоне изменений в отрасли. Как отмечают эксперты, подобные проекты способны не только поддержать занятость в регионе, но и повысить уровень локализации производства. Важно, что МАЗ делает ставку на современные решения, а также на подготовку специалистов для обслуживания техники. В этом контексте стоит вспомнить, что вопросы обновления автопарка и допуска новых моделей на рынок уже не раз становились предметом обсуждения - например, недавно таксомоторные компании поднимали проблему допуска новых моделей в парк, что подчеркивает важность подобных инициатив для всей транспортной сферы.

Справочно: перронные автобусы - специализированная техника для перевозки пассажиров между терминалами и самолетами. После ухода ряда западных брендов российские аэропорты столкнулись с нехваткой современных машин, а сервисное обслуживание существующего парка стало сложнее. Новый центр МАЗ в Смоленской области может стать ключевым элементом в решении этой проблемы, а также примером успешной интеграции белорусских технологий в российскую транспортную инфраструктуру.