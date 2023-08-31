В Смольном рассказали, как введение платной парковки сказалось на скорости движения

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В июле общественный транспорт в Петербурге стал ходить быстрее в тех районах, где находятся зоны платной муниципальной парковки. В рабочие дни с 8.00 до 20.00 средняя скорость увеличилась до 24,21 км/ч, сообщает пресс-служба Смольного. В Петроградском районе, где с 1 июля появились зоны платной парковки, средняя скорость тоже возросла. Если в июле 2022 года транспорт двигался со скоростью 25,8 км/ч, то в июле 2023-го – уже со скоростью 26,14 км/ч. Прибавка составила 0,34 км/ч или плюс 1,3%, что находится в пределах статистической погрешности.

Сейчас платная зона действует в трех городских районах: Центральном, Адмиралтейском и Петроградском. С 1 ноября к ней подключат Крестовский остров и Василеостровский район. Потенциально платные парковки могут появиться еще в нескольких районах. Конкретных планов пока нет, но перспективные локации уже определили. Среди наиболее вероятных территорий называют улицы вблизи Финляндского вокзала и станции метро «Черная речка», а также улицы в Московском районе.

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