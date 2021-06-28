В Смольном рассказали о графике патрулирования улиц в Санкт-Петербурге на предмет нарушений парковки
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга на своей официальной странице рассказал про график патрулирования улиц на предмет нарушений правил парковки. Так что в этих местах стоит отнестись внимательнее к дорожным знакам, подробный список улиц ниже.
110KM.RU напоминает, что размер штрафа за неправильную парковку в Санкт-Петербурге составляет три тысячи рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой. Услуги штрафстоянки обойдутся ещё в 3004 руб., оплатить их можно в момент получения автомобиля.
«В рамках новых полномочий основными задачами Комитета станут: наведение порядка на дорогах, обеспечение безопасности дорожного движения и приоритета общественному транспорту для комфортного передвижения горожан. Упорядочение парковки позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети», - отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Вынесение постановления об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ, будет осуществляться в автоматическом и ручном режимах.
По улицам Санкт-Петербурга автомобили с автоматической фотофиксацией будут курсировать по заранее утвержденным маршрутам с интервалом в 15-20 минут в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена». В местах размещения стационарных камер фиксация будет осуществляться 1 раз в минуту. Также по заранее утвержденным маршрутам в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут курсировать пешие инспекторы. При обнаружении нарушения инспектор оформит протокол задержания транспортного средства и вызовет эвакуатор.
Узнать о месте нахождения эвакуированных транспортных средств можно по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680-33-32 и 680-33-33.
Чтобы вернуть транспортное средство автовладельцу необходимо будет получить разрешение на выдачу ТС. Для этого необходимо обратиться в один из четырех отделов Комитета по транспорту:
Центр: 8-я Советская ул., д. 31/27;
Юг: пр. Ветеранов, д. 131;
Восток: Синявинская ул., д. 3;
Север: пр. Просвещения, д. 54.
Постановление об административном правонарушении можно получить по месту рассмотрения дела на ул. 8-я Советская, 31/27 или по почте в личном кабинете на портале Госуслуг.
С перечнем автостоянок можно ознакомиться на сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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