Неожиданные назначения в Петербурге — кто теперь отвечает за транспорт и молодежь

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

1 февраля 2026, 00:07

В Смольном сменились руководители комитетов по транспорту и молодежной политике

Власти Петербурга провели важные кадровые перестановки. Новые лица заняли ключевые посты. Решения приняты неожиданно. Подробности - в нашем материале.

В администрации Санкт-Петербурга 30 января произошли значимые кадровые изменения, которые затронули сразу два важных направления городской жизни. Как сообщает Мойка78, в этот день были назначены новые руководители комитетов по транспорту и по молодежной политике.

Пост председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями заняла Елена Разумишкина. До этого она руководила Центральным районом города, где проявила себя как энергичный управленец. Теперь Разумишкина будет курировать вопросы, связанные с поддержкой молодежных инициатив и развитием взаимодействия с общественными структурами. Ее предшественник на этом посту, по информации издания, перешел на другую должность, а Центральный район возглавил Александр Векслер.

В то же время комитет по транспорту получил нового главу - им стал Денис Минкин, ранее занимавший должность директора предприятия «Горэлектротранс». Минкин пришел на смену Дмитрию Ваньчкову, который исполнял обязанности председателя после ухода Валентина Енокаева в декабре прошлого года. Енокаев руководил комитетом с осени 2022 года, и за это время в транспортной сфере города произошли заметные перемены.

Назначение Минкина может означать новый этап в развитии городской транспортной системы. Ожидается, что его опыт работы в сфере электротранспорта поможет реализовать амбициозные проекты по обновлению подвижного состава и улучшению инфраструктуры. В ближайшее время общественность ждет первых решений нового руководителя, которые могут повлиять на качество перевозок и организацию движения в мегаполисе.

Что касается комитета по молодежной политике, то с приходом Разумишкиной эксперты прогнозируют усиление поддержки молодежных проектов и расширение программ для молодых жителей города. Ее предыдущий опыт работы на руководящих должностях в муниципалитете может сыграть ключевую роль в реализации новых инициатив.

Таким образом, январские перестановки в Смольном могут стать отправной точкой для свежих идей и перемен в двух стратегически важных сферах жизни Петербурга. Остается следить за дальнейшими шагами новых руководителей и оценивать, насколько эффективными окажутся их решения для города и его жителей.

