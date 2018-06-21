21 июня 2018, 11:07
В Сочи испытали российский солнцемобиль
На гоночном треке в Сочи прошли испытания первого российского автомобиля, использующего солнечную энергию. Через две недели отечественный солнцемобиль отправится в США, чтобы побороться за Гран-при чемпионата American Solar Challenge.
Ранее мы писали
Тонкопленочные солнечные батареи появятся в стеклянных панорамных крышах различных моделей Audi. Соответствующую ...Читать далее
В ясный солнечный день автомобиль может пополнить заряд аккумуляторов за 6 – 7 часов, а затем подзаряжать их во время движения. Технологии, используемые в солнцемобиле, в будущем могут найти применение при проектировании общественного транспорта или легковых автомобилей.
После тестовых испытаний в Сочи солнцемобиль отправится в США, где с 6 по 14 июля пройдет чемпионат среди аналогичных транспортных средств American Solar Challenge. Автомобили будут соревноваться в скорости и дальности хода. В этом году заявлена 31 команда: 23 из США, 5 из Канады и по одной из России, Италии и Саудовской Аравии.
В прошлом году победила команда Университета Беркли. Ее солнцемобиль проехал 228 кругов. Время лучшего круга составляло 4 минуты 35,848 секунды. Занявший второе место автомобиль Appalachian State преодолел на 10 кругов меньше, показав время круга 5 минут 14,071 секунды. На третьем месте оказался автомобиль команды Монреальского политехнического университета. У него было самое лучше время круга - 4 минуты 32,542 секунды, но проехать он смог всего 198 кругов.
Новости и статьи по теме
Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
21.06.2018, 11:41
Jaguar Mark IX: свернешь голову…
18.06.2018, 11:19
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
17.06.2018, 18:20
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Новости и статьи по теме
Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
21.06.2018, 11:41
Jaguar Mark IX: свернешь голову…
18.06.2018, 11:19
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
17.06.2018, 18:20
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу выразить благодарность менеджеру по продажам Черняеву Роману, это очень ответственный, добродушный, профессионал своего дела.Мы покупали в салоне Хендай Грета, Роман всё показал, от души рассказал, многое посоветовал, за что ему огромное Спасибо! А в дальнейшем салон "Автомастер" пригласил нас с ...
Поделитесь опытом, в каких авто сервисах СПб проходите ТО, делайте ремонт, где цены подешевле, качественно выполнят все работы?
А мы купили Renault KOLEOS. Конечно не дешево, но мы столько лет провели на Севере, неужели теперь не можем себя порадовать хорошей машиной? Мы честно ее заработали. Муж попросил оставить отзыв, он очень доволен мощным двигателем и современным оборудованием авто. А мне просто нравится на вид – шикарная ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное