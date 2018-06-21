21 июня 2018, 11:07

В Сочи испытали российский солнцемобиль

На гоночном треке в Сочи прошли испытания первого российского автомобиля, использующего солнечную энергию. Через две недели отечественный солнцемобиль отправится в США, чтобы побороться за Гран-при чемпионата American Solar Challenge.
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В Сочи испытали российский солнцемобиль
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Автомобиль, получивший название SOL, спроектирован и построен командой «Polytech Solar» из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Молодые ученые с нуля разработали шасси и программное обеспечение. Благодаря использованию в конструкции композитных материалов общая масса солнцемобиля не превышает 200 килограмм. На поверхности кузова смонтированы солнечные батареи общей площадью 4 кв.м. Максимальная скорость солнцемобиля составляет 150 км/ч. 

В ясный солнечный день автомобиль может пополнить заряд аккумуляторов за 6 – 7 часов, а затем подзаряжать их во время движения. Технологии, используемые в солнцемобиле, в будущем могут найти применение при проектировании общественного транспорта или легковых автомобилей.

После тестовых испытаний в Сочи солнцемобиль отправится в США, где с 6 по 14 июля пройдет чемпионат среди аналогичных транспортных средств American Solar Challenge. Автомобили будут соревноваться в скорости и дальности хода. В этом году заявлена 31 команда: 23 из США, 5 из Канады и по одной из России, Италии и Саудовской Аравии.
 
В прошлом году победила команда Университета Беркли. Ее солнцемобиль проехал 228 кругов. Время лучшего круга составляло 4 минуты 35,848 секунды. Занявший второе место автомобиль Appalachian State преодолел на 10 кругов меньше, показав время круга 5 минут 14,071 секунды. На третьем месте оказался автомобиль команды Монреальского политехнического университета. У него было самое лучше время круга - 4 минуты 32,542 секунды, но проехать он смог всего 198 кругов.

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В Сочи испытали российский солнцемобиль
{{material_120703}}Автомобиль, получивший название SOL, спроектирован и построен командой «Polytech Solar» из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Молодые ученые с нуля разработали шасси и программное обеспечение. Благодаря использованию в конструкции композитных материалов общая масса солнцемобиля не превышает 200 килограмм. На поверхности кузова смонтированы солнечные батареи общей площадью 4 кв.м. Максимальная скорость солнцемобиля составляет 150 км/ч. В ясный солнечный день автомобиль может пополнить заряд аккумуляторов за 6 – 7 часов, а затем подзаряжать их во время движения. Технологии, используемые в солнцемобиле, в будущем могут найти применение при проектировании общественного транспорта или легковых автомобилей.После тестовых испытаний в Сочи солнцемобиль отправится в США, где с 6 по 14 июля пройдет чемпионат среди аналогичных транспортных средств American Solar Challenge. Автомобили будут соревноваться в скорости и дальности хода. В этом году заявлена 31 команда: 23 из США, 5 из Канады и по одной из России, Италии и Саудовской Аравии. В прошлом году победила команда Университета Беркли. Ее солнцемобиль проехал 228 кругов. Время лучшего круга составляло 4 минуты 35,848 секунды. Занявший второе место автомобиль Appalachian State преодолел на 10 кругов меньше, показав время круга 5 минут 14,071 секунды. На третьем месте оказался автомобиль команды Монреальского политехнического университета. У него было самое лучше время круга - 4 минуты 32,542 секунды, но проехать он смог всего 198 кругов.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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