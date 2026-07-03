Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 08:05

В Сочи появится уникальный полигон для испытаний беспилотных транспортных средств

В Сочи появится уникальный полигон для испытаний беспилотных транспортных средств

Россия делает ставку на беспилотники - в «Сириусе» открывают уникальный испытательный комплекс

В Сочи появится уникальный полигон для испытаний беспилотных транспортных средств

В Сочи готовят к запуску масштабный испытательный полигон для беспилотных машин, который обещает стать ключевым для всей отрасли. Мало кто знает, что здесь будут тестировать не только автомобили, но и водный и воздушный транспорт. Какие задачи решает проект, что изменится для разработчиков и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.

В Сочи готовят к запуску масштабный испытательный полигон для беспилотных машин, который обещает стать ключевым для всей отрасли. Мало кто знает, что здесь будут тестировать не только автомобили, но и водный и воздушный транспорт. Какие задачи решает проект, что изменится для разработчиков и почему это важно именно сейчас - объясняем с деталями.

Для российских автолюбителей и профессионалов транспортной отрасли открытие испытательного полигона для беспилотных машин на территории «Сириус» - событие, способное повлиять на темпы внедрения новых технологий в стране. Такой комплекс позволит не только ускорить разработку и сертификацию автономных транспортных средств, но и создать условия для круглогодичных испытаний в реальных климатических и ландшафтных условиях юга России.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, новый полигон станет первой в стране площадкой, где можно будет проводить полный цикл работ с беспилотниками - от создания концепта до выхода готового продукта на рынок. Особое внимание уделяется мультисредовой направленности: здесь будут тестировать не только наземные автомобили, но и беспилотные суда и летательные аппараты. Такой подход открывает дополнительные возможности для компаний, работающих сразу в нескольких сегментах транспорта.

На территории комплекса планируется организовать обучение специалистов, включая операторов и инженеров-испытателей. Это позволит формировать собственные кадры для быстрорастущей отрасли, что особенно актуально на фоне мирового дефицита квалифицированных сотрудников в сфере беспилотных технологий. Мягкий климат и разнообразие ландшафта региона дают возможность проводить испытания в любых погодных условиях, что значительно ускоряет процесс тестирования и внедрения новых решений.

Проект полигона реализуется в рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры «Сириуса» до 2030 года. По информации Российская Газета, стратегическое соглашение о создании комплекса было подписано на ПМЭФ-2026 между мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем совета федеральной территории Еленой Шмелевой. Ожидается, что поддержка столичных властей и использование ресурсов инновационного центра «Сириус» позволят реализовать проект до конца десятилетия.

Интересно, что запуск подобных объектов становится трендом не только в России. Например, недавно в США начались испытания полностью автономного электромобиля без руля и педалей, что вызвало широкий резонанс среди экспертов. Российский проект отличается тем, что охватывает сразу несколько видов транспорта и ориентирован на подготовку специалистов, что может дать отечественным разработчикам заметное преимущество.

Для справки: «Сириус» - федеральная территория, созданная для поддержки инновационных проектов и развития новых технологий. В последние годы здесь активно формируется транспортный кластер, включающий не только испытательные площадки, но и образовательные программы, а также центры по разработке программного обеспечения для беспилотных систем. Ожидается, что появление нового полигона ускорит интеграцию российских решений в мировую индустрию автономного транспорта и повысит конкурентоспособность отечественных компаний на глобальном рынке.

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