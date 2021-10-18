В Совете Федерации поддержали пожизненное лишение прав за пьянку
Фото: РИА Новости
Данная инициатива уже нашла поддержку в Совете Федерации. Сенатор Александр Башкин в интервью РИА Новости, назвал целесообразным пожизненно лишать прав пьяных водителей, «поскольку нынешние меры не работают». А тем, кто будет критиковать инициативу, он посоветовал «направить стрелы своего недовольства на водителей, которые, несмотря на существующие санкции, продолжают ездить нетрезвыми за рулем».
Сенатор напомнил, что наказание за пьяную езду постепенно ужесточается, но статистика остается неутешительной. «Для многих из нас поведение некоторых россиян остаётся загадкой», поэтому не исключено, что и пожизненного лишения прав окажется недостаточно. Тогда придется задуматься о конфискации транспорта за такое правонарушение.
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