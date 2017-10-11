11 октября 2017, 18:32

В спорткары Wiesmann вдохнут новую жизнь

Спортивные автомобили под маркой Wiesmann вновь порадуют поклонников своим появлением на мировой арене. Компания решила финансовые проблемы и даже придумала, какую «начинку» получат первые возрожденные модели.
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В частности, Wiesmann заключила соглашение с M GmbH на поставку 8-цилиндровых бензиновых двигателей серии S63. Речь идет о 4,4-литровом турбированном агрегате, известном уже по BMW M5, M6, X5M и X6M. Его отдача в топовом исполнении составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента.

Какими характеристиками будут обладать моторы для спорткаров Wiesmann, пока не уточняется. Напомним, что производство Wiesmann завершилось еще в 2014 году. Компания объявила себя банкротом, однако уже через год права на марку выкупили инвесторы из Великобритании.
Новинки и концепт кары Виесман

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В спорткары Wiesmann вдохнут новую жизнь
В частности, Wiesmann заключила соглашение с M GmbH на поставку 8-цилиндровых бензиновых двигателей серии S63. Речь идет о 4,4-литровом турбированном агрегате, известном уже по BMW M5, M6, X5M и X6M. Его отдача в топовом исполнении составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Какими характеристиками будут обладать моторы для спорткаров Wiesmann, пока не уточняется. Напомним, что производство Wiesmann завершилось еще в 2014 году. Компания объявила себя банкротом, однако уже через год права на марку выкупили инвесторы из Великобритании.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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