11 октября 2017, 18:32
В спорткары Wiesmann вдохнут новую жизнь
Спортивные автомобили под маркой Wiesmann вновь порадуют поклонников своим появлением на мировой арене. Компания решила финансовые проблемы и даже придумала, какую «начинку» получат первые возрожденные модели.
В частности, Wiesmann заключила соглашение с M GmbH на поставку 8-цилиндровых бензиновых двигателей серии S63. Речь идет о 4,4-литровом турбированном агрегате, известном уже по BMW M5, M6, X5M и X6M. Его отдача в топовом исполнении составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента.
Какими характеристиками будут обладать моторы для спорткаров Wiesmann, пока не уточняется. Напомним, что производство Wiesmann завершилось еще в 2014 году. Компания объявила себя банкротом, однако уже через год права на марку выкупили инвесторы из Великобритании.
Какими характеристиками будут обладать моторы для спорткаров Wiesmann, пока не уточняется. Напомним, что производство Wiesmann завершилось еще в 2014 году. Компания объявила себя банкротом, однако уже через год права на марку выкупили инвесторы из Великобритании.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Господа автолюбители может здесь кто знает, где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров по продаже новых моделей УАЗ?
Ой, я случайно, думала не отправился комментарий ( (
Всем добрый вечер, подскажите кто давно катается на Рено Магнум 2003 мак 440, первая проблема это не включает повышенный ряд передач, и вторая это стала отказывать ретарда??? Заранее спасибо
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