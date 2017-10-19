В срыве производства Model 3 Tesla обвиняет поставщиков
Очередь на новинку сокращается весьма медленно, что вынуждает покупателей уходить к конкурентам. По словам главы американской компании Илона Маска, предприятия марки не испытывают «фундаментальных» проблем с выпуском модели. Все задержки производства связаны с поставками деталей. Поэтому марка намерена в ближайшее время этот вопрос решить.
Напомним, что Model 3 на сегодняшний день является самым бюджетным автомобилем в линейке электрокаров компании. Он оснащен одним электродвигателем, который выдает 258 «лошадей». Время разгона с места до 100 км/ч займет 5,1 секунды, а запас хода на аккумуляторах составит 500 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч. Стоимость электрокара начинается от 44 000 долларов.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное