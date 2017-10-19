19 октября 2017, 14:48

В срыве производства Model 3 Tesla обвиняет поставщиков

Компания Tesla уже сообщала мировой общественности, что не справляется с утвержденным ранее планом выпуска электрокара Model 3. Сегодня производитель сообщил, что причина кроется в недостаточном количестве поставщиков деталей для бюджетной модели.
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Tesla Model 3
За отчетный период с конвейера планировалось выпустить не менее 1,5 тысяч автомобилей. А по факту удалось собрать всего 260 единиц. Менеджеры марки убеждены, что срыв производства обусловлен малым количеством поставщиков комплектующих для электрокара и недостаточным поступлением деталей.

Очередь на новинку сокращается весьма медленно, что вынуждает покупателей уходить к конкурентам. По словам главы американской компании Илона Маска, предприятия марки не испытывают «фундаментальных» проблем с выпуском модели. Все задержки производства связаны с поставками деталей. Поэтому марка намерена в ближайшее время этот вопрос решить.

Напомним, что Model 3 на сегодняшний день является самым бюджетным автомобилем в линейке электрокаров компании. Он оснащен одним электродвигателем, который выдает 258 «лошадей». Время разгона с места до 100 км/ч займет 5,1 секунды, а запас хода на аккумуляторах составит 500 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч. Стоимость электрокара начинается от 44 000 долларов.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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В срыве производства Model 3 Tesla обвиняет поставщиков
{{model_6334}}За отчетный период с конвейера планировалось выпустить не менее 1,5 тысяч автомобилей. А по факту удалось собрать всего 260 единиц. Менеджеры марки убеждены, что срыв производства обусловлен малым количеством поставщиков комплектующих для электрокара и недостаточным поступлением деталей.Очередь на новинку сокращается весьма медленно, что вынуждает покупателей уходить к конкурентам. По словам главы американской компании Илона Маска, предприятия марки не испытывают «фундаментальных» проблем с выпуском модели. Все задержки производства связаны с поставками деталей. Поэтому марка намерена в ближайшее время этот вопрос решить.Напомним, что Model 3 на сегодняшний день является самым бюджетным автомобилем в линейке электрокаров компании. Он оснащен одним электродвигателем, который выдает 258 «лошадей». Время разгона с места до 100 км/ч займет 5,1 секунды, а запас хода на аккумуляторах составит 500 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч. Стоимость электрокара начинается от 44 000 долларов.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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