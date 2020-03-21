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21 марта 2020, 09:42

В США бензин подешевел до 20 рублей за литр

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Бензин в России дорожает постоянно. Дорожает, когда мировые цены на нефть ползут вверх, потому что экспортеры не хотят лишатся сверхприбылей. Дорожает, когда котировки на нефтяном рынке стремительно падают, ведь тогда рубль дешевеет и начинается инфляция. Но в развитых странах ситуация иная.
В США бензин подешевел до 20 рублей за литр

Фото взято из открытых источников

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По мере падения цен на нефть на глобальных рынках бензин в США начать дешеветь. Здесь цены на заправках напрямую зависят от стоимости барреля нефти на бирже. Сейчас на АЗС в штате Кентукки галлон бензина Regular Octane, аналога нашего АИ-92, стоит 0,99 доллара за галлон. Галлон равен 3,785 литра. В пересчете на литры по курсу 80 рублей за доллар получается 21 рубль.

Справедливости ради скажем, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки. На многих он снизился до 1,7 долларов за галлон (36 рублей за литр), на других – стоит существенно дороже. Например, самый дорогой Regular Octane отпускают на АЗС в Сан-Франциско – по 3,32 доллара за галлон (порядка 70 рублей за литр). Средняя цена по стране равна 2,14 доллара (45 рублей). Влияние на стоимость бензина сейчас оказывают не только мировые цены на нефть, но и существенно сократившийся спрос. В связи с распространением коронавируса люди в США стали больше времени проводить дома, многие школы закрылись, а компании перевели сотрудников на удаленный режим работы.

В России средняя цена литра 92-го сейчас составляет 42,5 рублей. Но такого разброса цен, как в США, у нас нет. Цифры обычно варьируются в пределах максимум 5 рублей. Самый дорогой бензин продают на Дальнем Востоке, самый дешевый – на Алтае и в областях центральной России. По 20 рублей за литр можно было заправиться в 2009 году.

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В США бензин подешевел до 20 рублей за литр
{{material_129352}}По мере падения цен на нефть на глобальных рынках бензин в США начать дешеветь. Здесь цены на заправках напрямую зависят от стоимости барреля нефти на бирже. Сейчас на АЗС в штате Кентукки галлон бензина Regular Octane, аналога нашего АИ-92, стоит 0,99 доллара за галлон. Галлон равен 3,785 литра. В пересчете на литры по курсу 80 рублей за доллар получается 21 рубль.Справедливости ради скажем, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки. На многих он снизился до 1,7 долларов за галлон (36 рублей за литр), на других – стоит существенно дороже. Например, самый дорогой Regular Octane отпускают на АЗС в Сан-Франциско – по 3,32 доллара за галлон (порядка 70 рублей за литр). Средняя цена по стране равна 2,14 доллара (45 рублей). Влияние на стоимость бензина сейчас оказывают не только мировые цены на нефть, но и существенно сократившийся спрос. В связи с распространением коронавируса люди в США стали больше времени проводить дома, многие школы закрылись, а компании перевели сотрудников на удаленный режим работы.В России средняя цена литра 92-го сейчас составляет 42,5 рублей. Но такого разброса цен, как в США, у нас нет. Цифры обычно варьируются в пределах максимум 5 рублей. Самый дорогой бензин продают на Дальнем Востоке, самый дешевый – на Алтае и в областях центральной России. По 20 рублей за литр можно было заправиться в 2009 году.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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