21 марта 2020, 09:42
В США бензин подешевел до 20 рублей за литр
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Бензин в России дорожает постоянно. Дорожает, когда мировые цены на нефть ползут вверх, потому что экспортеры не хотят лишатся сверхприбылей. Дорожает, когда котировки на нефтяном рынке стремительно падают, ведь тогда рубль дешевеет и начинается инфляция. Но в развитых странах ситуация иная.
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Справедливости ради скажем, что по 20 рублей бензин отдают только на одной заправке в Кентукки. На многих он снизился до 1,7 долларов за галлон (36 рублей за литр), на других – стоит существенно дороже. Например, самый дорогой Regular Octane отпускают на АЗС в Сан-Франциско – по 3,32 доллара за галлон (порядка 70 рублей за литр). Средняя цена по стране равна 2,14 доллара (45 рублей). Влияние на стоимость бензина сейчас оказывают не только мировые цены на нефть, но и существенно сократившийся спрос. В связи с распространением коронавируса люди в США стали больше времени проводить дома, многие школы закрылись, а компании перевели сотрудников на удаленный режим работы.
В России средняя цена литра 92-го сейчас составляет 42,5 рублей. Но такого разброса цен, как в США, у нас нет. Цифры обычно варьируются в пределах максимум 5 рублей. Самый дорогой бензин продают на Дальнем Востоке, самый дешевый – на Алтае и в областях центральной России. По 20 рублей за литр можно было заправиться в 2009 году.
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