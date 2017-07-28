28 июля 2017, 12:55

В США дебютировал первый электрический пикап

В Нью-Йорке состоялась презентация первого полностью электрического пикапа Bollinger B1. Создатели утверждают, что аналогов у новинки пока нет. Модель предназначена для использования в сельском хозяйстве или для работы на строительных площадках.
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Электрическая установка, которой снабдили пикап, генерирует мощность в 360 «лошадей». Заряда батареи будет достаточно для преодоления 320 км, а для пополнения аккумуляторов создано специальное зарядное устройство. Для полной зарядки батарей требуется 75 минут. Возможность зарядки от бытовой сети также предусмотрена, но в этом случае владельцу понадобится не менее 7 часов.

Примечательно, что сейчас модель представлена в полностью товарной версии. Съемная задняя площадка позволяет превращать Bollinger B1 из внедорожника в пикап. Создатели не сравнивают свою разработку с кроссовером Tesla Model X, так как Bollinger B1 обладает более внедорожными качествами, в отличие от городского паркетника.

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В США дебютировал первый электрический пикап
{{material_120068}}Электрическая установка, которой снабдили пикап, генерирует мощность в 360 «лошадей». Заряда батареи будет достаточно для преодоления 320 км, а для пополнения аккумуляторов создано специальное зарядное устройство. Для полной зарядки батарей требуется 75 минут. Возможность зарядки от бытовой сети также предусмотрена, но в этом случае владельцу понадобится не менее 7 часов.Примечательно, что сейчас модель представлена в полностью товарной версии. Съемная задняя площадка позволяет превращать Bollinger B1 из внедорожника в пикап. Создатели не сравнивают свою разработку с кроссовером Tesla Model X, так как Bollinger B1 обладает более внедорожными качествами, в отличие от городского паркетника.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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