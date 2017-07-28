28 июля 2017, 12:55
В США дебютировал первый электрический пикап
В Нью-Йорке состоялась презентация первого полностью электрического пикапа Bollinger B1. Создатели утверждают, что аналогов у новинки пока нет. Модель предназначена для использования в сельском хозяйстве или для работы на строительных площадках.
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Примечательно, что сейчас модель представлена в полностью товарной версии. Съемная задняя площадка позволяет превращать Bollinger B1 из внедорожника в пикап. Создатели не сравнивают свою разработку с кроссовером Tesla Model X, так как Bollinger B1 обладает более внедорожными качествами, в отличие от городского паркетника.
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