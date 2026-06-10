Авто, запчасти, ПО под ударом: в США готовят запрет на всё китайское в автопроме. Даже если в компании всего 15 % китайского капитала

10 июня 2026, 14:02
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие
В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.
Для российских автомобилистов новость о возможном полном запрете китайских автомобилей и автозапчастей в США может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает глобальные тенденции, которые способны повлиять и на российский рынок. Если американский Конгресс примет новый закон, это может изменить баланс сил в мировой автоиндустрии и затронуть интересы многих производителей, включая тех, кто работает с китайскими партнерами.
Суть инициативы проста: республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин внесли на рассмотрение законопроект Protecting America from Chinese Cars Act. Документ предусматривает полный запрет на импорт в США автомобилей, автозапчастей и программного обеспечения, произведенных в Китае. Причем ограничения распространяются не только на прямые поставки, но и на попытки ввоза через третьи страны, такие как Канада или Мексика. Более того, под запрет попадет продукция автокомпаний, где китайские инвесторы владеют более 15% акций.
Как отмечает издание Ars Technica, законопроект предусматривает не только запрет на продажу и импорт, но и на временный ввоз китайских автомобилей, например, для туристических поездок. Исключения возможны только при соблюдении строгих условий и под контролем парламента. Сейчас в США разрешен ограниченный ввоз электромобилей и гибридов из КНР, но на них действуют высокие пошлины и дополнительные требования.
Главный аргумент авторов инициативы - национальная безопасность. По словам сенатора Слоткин, китайские автомобили могут использоваться как мобильные системы слежения, способные собирать данные о местоположении водителей, записывать видео и создавать карты важных объектов, включая военные базы. Законопроект базируется на более ранней инициативе по безопасности подключенных транспортных средств и предполагает, что даже кратковременное пребывание китайских машин на территории США будет запрещено.
Американские автопроизводители не скрывают обеспокоенности. Джим Фарли из Ford прямо заявил, что у Китая достаточно производственных мощностей, чтобы занять весь рынок США, если не принять меры. Впрочем, судьба законопроекта пока не определена: он только начал путь по инстанциям и должен пройти несколько этапов обсуждения и голосования.
Интересно, что подобные меры уже обсуждались в других странах, где растет доля китайских автомобилей. Например, в России за последние годы китайские бренды заметно укрепили позиции, а их модели становятся все популярнее. На этом фоне особенно актуальны вопросы регулирования и контроля за импортом, о чем недавно говорили эксперты в материале о сравнении китайских и европейских авто - подробности можно найти здесь.
Для справки: в 2025 году Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав Японию. В США же китайские машины пока занимают небольшую долю рынка, но их влияние быстро растет. Если законопроект Protecting America from Chinese Cars Act будет принят, это может привести к пересмотру стратегий многих мировых автоконцернов и усилению торговых споров между странами. Важно помнить, что подобные решения часто оказывают влияние не только на экономику, но и на технологическое развитие отрасли, а также на доступность современных автомобилей для конечных потребителей.
Похожие материалы Форд, Бид, Чери, Джили, Грейт Вол, Чинган
-
10.06.2026, 16:36
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Страховые компании раскрыли неожиданные детали: именно бюджетные автомобили такси чаще оказываются участниками аварий. Эксперты объяснили, почему массовые модели попадают в статистику чаще остальных, и какие марки лидируют в антирейтинге. Что это значит для водителей и пассажиров - разбираемся, почему ситуация может измениться уже в ближайшее время.Читать далее
-
10.06.2026, 15:51
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
В 2026 году автосалоны удивили покупателей новыми предложениями. Ситуация на рынке изменилась резко. Скидки и рассрочки снова в моде. Что происходит с ценами и спросом - читайте в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 14:51
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
Российский завод «Тонар» выпустил обновленную версию полуприцепа для перевозки сортиментов. Новая модель Тонар L3 теперь оснащается специальными системами защиты от захвата, что должно повысить безопасность при транспортировке древесины. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются на рынке. Почему производитель решил внедрить эти технологии именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:46
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 13:28
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Teverun Tetra - электросамокат нового поколения с четырьмя моторами и независимой подвеской, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Модель выделяется запасом хода до 200 км и возможностью индивидуальной настройки, что делает ее актуальной для российских условий.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 12:38
Спрос на премиальные авто в Вологодской области подскочил в 2026 году почти в 1,5 раза
В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные. Читать далее
-
10.06.2026, 12:12
Какие услуги автосервисы навязывают чаще всего: мнение эксперта и реальные примеры
Мало кто задумывается, что в автосервисах часто предлагают заменить целый узел вместо ремонта одной детали. Эксперт объяснил, почему так происходит и как не переплатить за ненужные работы. Какие уловки используют мастера, что важно знать каждому водителю и почему сейчас стоит быть особенно внимательным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:39
В России создали штаб для защиты НПЗ и предотвращения топливного дефицита
Власти экстренно усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов после серии внеплановых ремонтов и атак. Введены новые меры для стабилизации рынка топлива, а в Крыму и Краснодарском крае уже ощущаются перебои. Какие решения обсуждают и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы Форд, Бид, Чери, Джили, Грейт Вол, Чинган
-
10.06.2026, 16:36
Какие марки такси чаще всего попадают в аварии: свежие данные страховых
Страховые компании раскрыли неожиданные детали: именно бюджетные автомобили такси чаще оказываются участниками аварий. Эксперты объяснили, почему массовые модели попадают в статистику чаще остальных, и какие марки лидируют в антирейтинге. Что это значит для водителей и пассажиров - разбираемся, почему ситуация может измениться уже в ближайшее время.Читать далее
-
10.06.2026, 15:51
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
В 2026 году автосалоны удивили покупателей новыми предложениями. Ситуация на рынке изменилась резко. Скидки и рассрочки снова в моде. Что происходит с ценами и спросом - читайте в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 14:51
На заводе «Тонар» представили обновленный полуприцеп для лесовозов с усиленной защитой
Российский завод «Тонар» выпустил обновленную версию полуприцепа для перевозки сортиментов. Новая модель Тонар L3 теперь оснащается специальными системами защиты от захвата, что должно повысить безопасность при транспортировке древесины. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются на рынке. Почему производитель решил внедрить эти технологии именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:46
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 13:28
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Teverun Tetra - электросамокат нового поколения с четырьмя моторами и независимой подвеской, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Модель выделяется запасом хода до 200 км и возможностью индивидуальной настройки, что делает ее актуальной для российских условий.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
10.06.2026, 12:38
Спрос на премиальные авто в Вологодской области подскочил в 2026 году почти в 1,5 раза
В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные. Читать далее
-
10.06.2026, 12:12
Какие услуги автосервисы навязывают чаще всего: мнение эксперта и реальные примеры
Мало кто задумывается, что в автосервисах часто предлагают заменить целый узел вместо ремонта одной детали. Эксперт объяснил, почему так происходит и как не переплатить за ненужные работы. Какие уловки используют мастера, что важно знать каждому водителю и почему сейчас стоит быть особенно внимательным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:39
В России создали штаб для защиты НПЗ и предотвращения топливного дефицита
Власти экстренно усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов после серии внеплановых ремонтов и атак. Введены новые меры для стабилизации рынка топлива, а в Крыму и Краснодарском крае уже ощущаются перебои. Какие решения обсуждают и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее