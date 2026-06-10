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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 14:02

В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие

В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие

Авто, запчасти, ПО под ударом: в США готовят запрет на всё китайское в автопроме. Даже если в компании всего 15 % китайского капитала

В США готовят полный запрет на китайские автомобили и комплектующие

В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.

В Конгрессе США обсуждают закон, который может полностью перекрыть путь китайским автомобилям и запчастям на американский рынок. В чем суть инициативы, какие последствия ждут производителей и покупателей, и почему этот вопрос стал особенно острым именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения могут коснуться даже временного ввоза машин.

Для российских автомобилистов новость о возможном полном запрете китайских автомобилей и автозапчастей в США может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает глобальные тенденции, которые способны повлиять и на российский рынок. Если американский Конгресс примет новый закон, это может изменить баланс сил в мировой автоиндустрии и затронуть интересы многих производителей, включая тех, кто работает с китайскими партнерами.

Суть инициативы проста: республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин внесли на рассмотрение законопроект Protecting America from Chinese Cars Act. Документ предусматривает полный запрет на импорт в США автомобилей, автозапчастей и программного обеспечения, произведенных в Китае. Причем ограничения распространяются не только на прямые поставки, но и на попытки ввоза через третьи страны, такие как Канада или Мексика. Более того, под запрет попадет продукция автокомпаний, где китайские инвесторы владеют более 15% акций.

Как отмечает издание Ars Technica, законопроект предусматривает не только запрет на продажу и импорт, но и на временный ввоз китайских автомобилей, например, для туристических поездок. Исключения возможны только при соблюдении строгих условий и под контролем парламента. Сейчас в США разрешен ограниченный ввоз электромобилей и гибридов из КНР, но на них действуют высокие пошлины и дополнительные требования.

Главный аргумент авторов инициативы - национальная безопасность. По словам сенатора Слоткин, китайские автомобили могут использоваться как мобильные системы слежения, способные собирать данные о местоположении водителей, записывать видео и создавать карты важных объектов, включая военные базы. Законопроект базируется на более ранней инициативе по безопасности подключенных транспортных средств и предполагает, что даже кратковременное пребывание китайских машин на территории США будет запрещено.

Американские автопроизводители не скрывают обеспокоенности. Джим Фарли из Ford прямо заявил, что у Китая достаточно производственных мощностей, чтобы занять весь рынок США, если не принять меры. Впрочем, судьба законопроекта пока не определена: он только начал путь по инстанциям и должен пройти несколько этапов обсуждения и голосования.

Интересно, что подобные меры уже обсуждались в других странах, где растет доля китайских автомобилей. Например, в России за последние годы китайские бренды заметно укрепили позиции, а их модели становятся все популярнее. На этом фоне особенно актуальны вопросы регулирования и контроля за импортом, о чем недавно говорили эксперты в материале о сравнении китайских и европейских авто - подробности можно найти здесь.

Для справки: в 2025 году Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав Японию. В США же китайские машины пока занимают небольшую долю рынка, но их влияние быстро растет. Если законопроект Protecting America from Chinese Cars Act будет принят, это может привести к пересмотру стратегий многих мировых автоконцернов и усилению торговых споров между странами. Важно помнить, что подобные решения часто оказывают влияние не только на экономику, но и на технологическое развитие отрасли, а также на доступность современных автомобилей для конечных потребителей.

Упомянутые марки: Ford, BYD, Chery, Geely, Great Wall, Changan
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