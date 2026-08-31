Почему эксперты считают эту кражу уникальной и что может ждать похитителей

В США исчез грузовик с 18 тоннами пива: детали крупнейшей кражи года

В США произошел беспрецедентный случай: со склада известной пивоваренной компании пропал грузовик, наполненный десятками тысяч банок пива. Общий вес похищенного груза составил 18 тонн, что уже вызвало широкий резонанс среди специалистов и автолюбителей.

В США произошел беспрецедентный случай: со склада известной пивоваренной компании пропал грузовик, наполненный десятками тысяч банок пива. Общий вес похищенного груза составил 18 тонн, что уже вызвало широкий резонанс среди специалистов и автолюбителей.

В Соединенных Штатах зафиксирован один из самых масштабных случаев хищения пива за всю историю страны. Со склада пивоваренной компании был угнан грузовой автомобиль, в котором находилось порядка 50 тысяч банок пива Pabst Blue Ribbon. Общий вес похищенного товара достиг 18 тонн, что сразу сделало этот инцидент предметом обсуждения среди экспертов и представителей отрасли.

Как сообщает пресс-служба Pabst Brewing Company, исчезновение грузовика произошло прямо на территории склада. Представители компании оперативно оповестили общественность через социальные сети, подчеркнув необычный масштаб происшествия. По их словам, вместе с транспортным средством пропала и вся партия продукции, что создало дополнительные сложности для логистики и поставок.

Интересно, что руководство компании решило подойти к ситуации с долей иронии. В публичном обращении к похитителям они предложили вернуть грузовик и пиво добровольно, пообещав не инициировать судебные разбирательства и не предъявлять претензий. Для возврата был установлен необычный срок - 18 дней и 44 минуты, что является отсылкой к 1844 году основания бренда. Такой шаг вызвал оживленное обсуждение среди пользователей и экспертов, ведь подобные предложения крайне редки в подобных случаях.

Пока полиция продолжает поиски пропавшего автомобиля и его содержимого, компания объявила вознаграждение за любую информацию, которая поможет вернуть груз и транспорт. В Pabst с иронией отметили, что злоумышленникам стоит поторопиться: длительное хранение может негативно сказаться на вкусе напитка, а значит, ценность похищенного товара будет снижаться с каждым днем.

Местные СМИ уже окрестили этот случай одной из крупнейших краж пива в истории США. Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут повлиять не только на репутацию компаний, но и на логистические процессы в отрасли. Кроме того, подобные происшествия подчеркивают уязвимость складских территорий и необходимость усиления мер безопасности.