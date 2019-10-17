17 октября 2019, 12:27
В США летающий пикап атаковал крышу дома
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Жизнь в американской глубинке иногда может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Пикап вылетел, в буквальном смысле слова, с дороги, пробил крышу дома и приземлился всего в паре метров от пожилого мужчины, который в это время мирно смотрел футбольный матч, попивая пиво.
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По данным полиции, поздним вечером по улицам городка Белойта (Висконсин, США) на огромной скорости мчался красный пикап Dodge. В какой-то момент водитель потерял управление, автомобиль выехал с дороги, перемахнул через канаву и, воспользовавшись невысоким пригорком как трамплином, взлетел вверх и воткнулся в крышу дома. Водитель, 37-летний Питер Брюнер, оказался в невменяемом состоянии. За последнее время он несколько раз привлекался к ответственности за опасное вождение и вождение в состоянии наркотического опьянения. Страховой компании еще предстоит оценить размеры ущерба, но сумма будет немаленькой. Чтобы извлечь трехтонный пикап, пришлось вызывать кран.
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