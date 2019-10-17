Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 октября 2019, 12:27

В США летающий пикап атаковал крышу дома

  • 521
  • 0
 
Жизнь в американской глубинке иногда может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Пикап вылетел, в буквальном смысле слова, с дороги, пробил крышу дома и приземлился всего в паре метров от пожилого мужчины, который в это время мирно смотрел футбольный матч, попивая пиво.
В США летающий пикап атаковал крышу дома

 

Ранее мы писали
В Сети появились кадры серьезной аварии, в которую попал Subaru WRX. По словам очевидцев, водитель ехал с ...
Читать далее
Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства загадочного происшествия. По удивительной случайности в инциденте никто не пострадал. Хозяин дома отделался легким испугом, водитель пикапа Dodge был арестован, а сам автомобиль аккуратно извлечен из дома, в который он спикировал, на мгновение почувствовав себя истребителем.

По данным полиции, поздним вечером по улицам городка Белойта (Висконсин, США) на огромной скорости мчался красный пикап Dodge. В какой-то момент водитель потерял управление, автомобиль выехал с дороги, перемахнул через канаву и, воспользовавшись невысоким пригорком как трамплином, взлетел вверх и воткнулся в крышу дома. Водитель, 37-летний Питер Брюнер, оказался в невменяемом состоянии. За последнее время он несколько раз привлекался к ответственности за опасное вождение и вождение в состоянии наркотического опьянения. Страховой компании еще предстоит оценить размеры ущерба, но сумма будет немаленькой. Чтобы извлечь трехтонный пикап, пришлось вызывать кран.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Dodge Nitro
Цитата:| Кому: FarT1990 Вам тут сейчас порекомендуют что-то, вы зальете, и по итогу нанесете вред двигателю. Про масла смотрите, что нужно заливать по паспорту, если, допустим, у нас такие не продаются, смотрите какой идет допуск и берите заменители с таким допуском. Цитата:| Кому: commandqq А что ...
Эдик
Форум Dodge Caravan
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
РУЛАН
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Додж
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В США летающий пикап атаковал крышу дома
{{material_126408}}Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства загадочного происшествия. По удивительной случайности в инциденте никто не пострадал. Хозяин дома отделался легким испугом, водитель пикапа Dodge был арестован, а сам автомобиль аккуратно извлечен из дома, в который он спикировал, на мгновение почувствовав себя истребителем.По данным полиции, поздним вечером по улицам городка Белойта (Висконсин, США) на огромной скорости мчался красный пикап Dodge. В какой-то момент водитель потерял управление, автомобиль выехал с дороги, перемахнул через канаву и, воспользовавшись невысоким пригорком как трамплином, взлетел вверх и воткнулся в крышу дома. Водитель, 37-летний Питер Брюнер, оказался в невменяемом состоянии. За последнее время он несколько раз привлекался к ответственности за опасное вождение и вождение в состоянии наркотического опьянения. Страховой компании еще предстоит оценить размеры ущерба, но сумма будет немаленькой. Чтобы извлечь трехтонный пикап, пришлось вызывать кран.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Белгород Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.