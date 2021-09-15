В США острый дефицит водителей: детей в школы вынуждены возить военные
По распоряжению губернатора работать водителями школьных автобусов откомандировали 250 бойцов национальной гвардии, пишет ТАСС. Им предстоит управлять небольшими автобусами типа 7D, которые вмещают не более 10 пассажиров. Именно автобусы такого типа часто используются для перевозок детей с ограниченными возможностями. В любом случае, перед тем как сесть за руль, нацгвардейцам придется пройти курс обучения, чтобы управлять автобусами максимально безопасно.
В офисе губернатора заверили, что работа части бойцов в новом качестве не помешает национальной гвардии штата исполнять свою главную обязанность – реагировать на чрезвычайные ситуации в Массачусетсе.
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