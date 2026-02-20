Система старт-стоп в автомобилях теряет смысл и уходит из-за новых правил

В США отменили поддержку системы старт-стоп: автопроизводители меняют подход

Американские власти отменили ключевой документ, который поддерживал систему старт-стоп в автомобилях. Теперь автопроизводители могут отказаться от этой функции, а водители - забыть о ее неудобствах. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Новость о том, что в США отменили юридическую основу для регулирования выбросов парниковых газов, напрямую касается и российских автолюбителей. Причина проста: тренды, зарождающиеся на американском рынке, часто быстро доходят и до России, особенно когда речь идет о массовых технологиях в автомобилях. Система старт-стоп, которую многие водители считают раздражающей и бесполезной, теперь оказалась под угрозой исчезновения. Это может повлиять на комплектации новых машин, стоимость обслуживания и даже на выбор при покупке авто.

На прошлой неделе американская администрация официально отменила так называемое «Заключение об угрозе» - документ, который с 2009 года позволял государству контролировать выбросы парниковых газов и стимулировать автопроизводителей внедрять экологичные технологии, пишет Autonews. Именно благодаря этому документу система старт-стоп стала массовой: за ее установку производители получали бонусы и баллы, влияющие на экономичность моделей.

Глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин, известный своей критикой старт-стопа, заявил, что теперь автоконцерны больше не обязаны отчитываться о выбросах и могут отказаться от навязанных функций. По его словам, «бюрократические препоны сняты», а переход на электромобили больше не будет обязательным. Это заявление вызвало бурную реакцию среди производителей: одни поддержали решение, другие заняли выжидательную позицию.

Почему старт-стоп не прижился у водителей

Система старт-стоп, по задумке инженеров, должна была экономить топливо и снижать вредные выбросы. В городском трафике она действительно позволяет сэкономить до 10% бензина на 100 км, но на практике водители сталкиваются с целым рядом неудобств. Машина часто «задумывается» при старте, стартер изнашивается быстрее, а обслуживание становится дороже. Многие автомобилисты жалуются, что функция мешает в пробках и требует постоянного отключения - причем после каждой новой поездки процедуру приходится повторять заново.

Неудивительно, что на популярных маркетплейсах вроде Amazon и eBay появились специальные устройства, которые позволяют полностью отключить старт-стоп через диагностический разъем. Это стало настоящим спасением для тех, кто устал бороться с навязчивой электроникой. Однако теперь, после отмены федеральной поддержки, производители могут просто не устанавливать эту функцию на новые модели для американского рынка.

Что изменится для автопроизводителей и покупателей

Ранее система старт-стоп была обязательной для большинства новых автомобилей в США: по оценкам, до двух третей всех машин оснащались этой технологией. Теперь ситуация меняется. Как отмечают представители крупных концернов, отказ от старт-стопа позволит снизить стоимость новых авто примерно на 2,4 тысячи долларов. Это серьезная экономия для покупателей, особенно на фоне роста цен на автомобили и обслуживания.

В Stellantis уже заявили, что поддерживают решение властей, а в Ford подчеркнули важность баланса между экологическими стандартами и реальными потребностями водителей. Теперь автопроизводители смогут сами решать, нужна ли функция старт-стоп их клиентам, и не будут вынуждены устанавливать ее по требованию государства. Прямого запрета на технологию нет, но стимулы исчезли, а значит, массовое распространение системы в ближайшие годы сойдет на нет.

Влияние на российский рынок и перспективы

Для российских автомобилистов эта новость важна по нескольким причинам. Во-первых, многие новые модели, поставляемые в Россию, разрабатываются с учетом американских стандартов. Если старт-стоп исчезнет из комплектаций в США, то и на российском рынке эта функция может стать редкостью. Во-вторых, снижение стоимости автомобилей за счет отказа от ненужных опций - это всегда плюс для покупателя. В-третьих, исчезновение старт-стопа может упростить обслуживание и продлить срок службы стартера и аккумулятора.

В Китае уже обсуждают возвращение физических кнопок в автомобилях и вводят запрет на нестандартные рули, а теперь и в США отказываются от навязанных электронных функций. Это может стать началом новой волны изменений в автомобильной индустрии, когда производители будут больше ориентироваться на реальные запросы водителей, а не на бюрократические требования. В ближайшие годы стоит ожидать, что и другие страны пересмотрят свои подходы к подобным технологиям.