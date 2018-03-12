12 марта 2018, 09:22

В США отзывают более 150 тысяч Hyundai Sonata

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве 154 753 седанов Hyundai Sonata 2011 модельного года в связи с дефектом подушек безопасности. Отдельно отмечается, что данная кампания никак не связана с печально известными подушками Takata.
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В США отзывают более 150 тысяч Hyundai Sonata Hyundai Sonata
Сервисная кампания затрагивает все автомобили Hyundai Sonata, сошедшие с конвейера завода корейской марки в Алабаме в период с 11 декабря 2009 года по 29 сентября 2010 года. Модельный год и годы выпуска, как видим, не совпадают. Поэтому озвученная Hyundai цифра в 155 тысяч автомобилей может быть очень приблизительной. Ведь всего в США в 2011 году было продано 226 тысяч «Сонат», и еще 197 тысяч годом ранее, когда первые образцы 2011 Hyundai Sonata уже добрались до дилерских центров.

Hyundai Sonata
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 245 000 до 1 795 000 Р
Отзывов: 6
В Hyundai установили, что из-за короткого замыкания в блоке управления подушками безопасности в момент аварии подушки не раскрывались. Всего сейчас известно о четырех подобных инцидентах. По оценкам специалистов Hyundai около 1% подушек могут быть дефектными. Тем не менее, в ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей пригласят посетить дилерскую станцию техобслуживания и пройти бесплатную диагностику.

В Россию Hyundai Sonata шестого поколения поставлялась вплоть до 2012 года. Возвращение модели на российский рынок после долгого отсутствия состоялось лишь в октябре прошлого года. Стоимость базовой версии Hyundai Sonata седьмого поколения начинается от 1 245 000 рублей.
Top Manager Хундай, Хендай Соната
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| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
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| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
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В США отзывают более 150 тысяч Hyundai Sonata
Сервисная кампания затрагивает все автомобили Hyundai Sonata, сошедшие с конвейера завода корейской марки в Алабаме в период с 11 декабря 2009 года по 29 сентября 2010 года. Модельный год и годы выпуска, как видим, не совпадают. Поэтому озвученная Hyundai цифра в 155 тысяч автомобилей может быть очень приблизительной. Ведь всего в США в 2011 году было продано 226 тысяч «Сонат», и еще 197 тысяч годом ранее, когда первые образцы 2011 Hyundai Sonata уже добрались до дилерских центров.{{model_547}}В Hyundai установили, что из-за короткого замыкания в блоке управления подушками безопасности в момент аварии подушки не раскрывались. Всего сейчас известно о четырех подобных инцидентах. По оценкам специалистов Hyundai около 1% подушек могут быть дефектными. Тем не менее, в ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей пригласят посетить дилерскую станцию техобслуживания и пройти бесплатную диагностику.В Россию Hyundai Sonata шестого поколения поставлялась вплоть до 2012 года. Возвращение модели на российский рынок после долгого отсутствия состоялось лишь в октябре прошлого года. Стоимость базовой версии Hyundai Sonata седьмого поколения начинается от 1 245 000 рублей.
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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