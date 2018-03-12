12 марта 2018, 09:22
В США отзывают более 150 тысяч Hyundai Sonata
Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве 154 753 седанов Hyundai Sonata 2011 модельного года в связи с дефектом подушек безопасности. Отдельно отмечается, что данная кампания никак не связана с печально известными подушками Takata.
Сервисная кампания затрагивает все автомобили Hyundai Sonata, сошедшие с конвейера завода корейской марки в Алабаме в период с 11 декабря 2009 года по 29 сентября 2010 года. Модельный год и годы выпуска, как видим, не совпадают. Поэтому озвученная Hyundai цифра в 155 тысяч автомобилей может быть очень приблизительной. Ведь всего в США в 2011 году было продано 226 тысяч «Сонат», и еще 197 тысяч годом ранее, когда первые образцы 2011 Hyundai Sonata уже добрались до дилерских центров.
Hyundai Sonata
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 245 000 до 1 795 000 Р
Отзывов: 6
В Россию Hyundai Sonata шестого поколения поставлялась вплоть до 2012 года. Возвращение модели на российский рынок после долгого отсутствия состоялось лишь в октябре прошлого года. Стоимость базовой версии Hyundai Sonata седьмого поколения начинается от 1 245 000 рублей.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное