Необычная причина отзыва: алюминий в лакокрасочном покрытии мешает электронике – что будет с владельцами

В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски

В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.

В США стартовала отзывная кампания для автомобилей Genesis G90, вызванная уникальной причиной. Hyundai Motor America отзывает 483 седана, окрашенных в цвет Savile Silver, из-за неисправности, связанной не с механизмом, а с лакокрасочным покрытием.

Выяснилось, что алюминий, содержащийся в этой краске, обладает отражающими свойствами, которые мешают корректной работе датчиков системы помощи водителю. Это может приводить к самопроизвольному срабатыванию автоматического торможения даже в отсутствие реальных препятствий, что создает потенциальный риск.

Компания начала расследование после жалоб клиентов и подтвердила связь сбоя именно с составом краски. Для решения проблемы владельцам затрагиваемых автомобилей предлагают бесплатно посетить дилера для обновления программного обеспечения и настройки датчиков. Представители Hyundai подчеркивают, что проблема касается исключительно машин указанного цвета, а безопасность клиентов остается их приоритетом.