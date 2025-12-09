Необычная причина отзыва: алюминий в лакокрасочном покрытии мешает электронике – что будет с владельцами

9 декабря 2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.
В США стартовала отзывная кампания для автомобилей Genesis G90, вызванная уникальной причиной. Hyundai Motor America отзывает 483 седана, окрашенных в цвет Savile Silver, из-за неисправности, связанной не с механизмом, а с лакокрасочным покрытием.
Выяснилось, что алюминий, содержащийся в этой краске, обладает отражающими свойствами, которые мешают корректной работе датчиков системы помощи водителю. Это может приводить к самопроизвольному срабатыванию автоматического торможения даже в отсутствие реальных препятствий, что создает потенциальный риск.
Компания начала расследование после жалоб клиентов и подтвердила связь сбоя именно с составом краски. Для решения проблемы владельцам затрагиваемых автомобилей предлагают бесплатно посетить дилера для обновления программного обеспечения и настройки датчиков. Представители Hyundai подчеркивают, что проблема касается исключительно машин указанного цвета, а безопасность клиентов остается их приоритетом.
