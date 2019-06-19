19 июня 2019, 07:12

В США появился свиной аналог Нюрбургринга

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Энтузиасты из Индианы потратили почти год, чтобы проложить по дорогам штата маршрут, довольно точно повторяющий легендарную немецкую трассу Нюрбургринг, и назвали его Schweinefiletring - в честь популярного здесь гигантского сэндвича со свиной отбивной.
В США появился свиной аналог Нюрбургринга
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Американцы известны своей любовью устраивать разнообразные праздники, фестивали и тематические встречи. Живописный маршрут в Индиане предлагают использовать для ежегодных авто- и мотозаездов. На его создание ушел целый год. Организаторы постарались максимально точно воспроизвести изгибы и перепады высот оригинальной трассы Нюрбургринг. Американский маршрут получился ровно в 10 раз длиннее – 280 вместо 28 километров, благо просторы страны это позволяют.

Сэндвич Schweinefilet – кулинарная визитная карточка Индианы. Поэтому новый маршрут решено было назвать Schweinefiletring. Пишется и звучит почти также сложно и труднопроизносимо, как Nürburgring. Здесь предлагается проводить ежегодный фестиваль и автопробег. Первое мероприятие под названием «Визг шин» состоится в ближайшие выходные 22 – 23 июня.
 
Единственное ограничение – на маршруте нельзя будет установить лучшее время круга. Schweinefiletring – это не гоночная трасса, а дороги общего пользования, поэтому участники должны соблюдать правила дорожного движения. Зато прокатиться по маршруту можно бесплатно. Организаторы уже разработали правила соревнований и придумали задания, за которые участникам будут начислять очки. Одно из заданий - фото с легендарным свиным сэндвичем. Кстати, рестораны, участвующие в мероприятии, обязуются перечислить 10% дохода на благотворительность.


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В США появился свиной аналог Нюрбургринга
{{material_126409}}Американцы известны своей любовью устраивать разнообразные праздники, фестивали и тематические встречи. Живописный маршрут в Индиане предлагают использовать для ежегодных авто- и мотозаездов. На его создание ушел целый год. Организаторы постарались максимально точно воспроизвести изгибы и перепады высот оригинальной трассы Нюрбургринг. Американский маршрут получился ровно в 10 раз длиннее – 280 вместо 28 километров, благо просторы страны это позволяют.Сэндвич Schweinefilet – кулинарная визитная карточка Индианы. Поэтому новый маршрут решено было назвать Schweinefiletring. Пишется и звучит почти также сложно и труднопроизносимо, как Nürburgring. Здесь предлагается проводить ежегодный фестиваль и автопробег. Первое мероприятие под названием «Визг шин» состоится в ближайшие выходные 22 – 23 июня. Единственное ограничение – на маршруте нельзя будет установить лучшее время круга. Schweinefiletring – это не гоночная трасса, а дороги общего пользования, поэтому участники должны соблюдать правила дорожного движения. Зато прокатиться по маршруту можно бесплатно. Организаторы уже разработали правила соревнований и придумали задания, за которые участникам будут начислять очки. Одно из заданий - фото с легендарным свиным сэндвичем. Кстати, рестораны, участвующие в мероприятии, обязуются перечислить 10% дохода на благотворительность.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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