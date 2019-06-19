19 июня 2019, 07:12
В США появился свиной аналог Нюрбургринга
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Энтузиасты из Индианы потратили почти год, чтобы проложить по дорогам штата маршрут, довольно точно повторяющий легендарную немецкую трассу Нюрбургринг, и назвали его Schweinefiletring - в честь популярного здесь гигантского сэндвича со свиной отбивной.
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Сэндвич Schweinefilet – кулинарная визитная карточка Индианы. Поэтому новый маршрут решено было назвать Schweinefiletring. Пишется и звучит почти также сложно и труднопроизносимо, как Nürburgring. Здесь предлагается проводить ежегодный фестиваль и автопробег. Первое мероприятие под названием «Визг шин» состоится в ближайшие выходные 22 – 23 июня.
Единственное ограничение – на маршруте нельзя будет установить лучшее время круга. Schweinefiletring – это не гоночная трасса, а дороги общего пользования, поэтому участники должны соблюдать правила дорожного движения. Зато прокатиться по маршруту можно бесплатно. Организаторы уже разработали правила соревнований и придумали задания, за которые участникам будут начислять очки. Одно из заданий - фото с легендарным свиным сэндвичем. Кстати, рестораны, участвующие в мероприятии, обязуются перечислить 10% дохода на благотворительность.
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