Редкий шанс купить открытый Porsche с историей и нюансами – стоит ли рисковать

В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене

В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.

На американском аукционе появился необычный лот для поклонников открытых спорткаров – Porsche Boxster S 2002 года выпуска. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст и внушительный пробег, привлекает внимание не только ценой, но и рядом доработок, которые делают его интересным вариантом для тех, кто ищет эмоции за рулем без лишних переплат.

Под капотом у Boxster S установлен классический для марки оппозитный шестицилиндровый мотор объемом 3,2 литра. В стоке он развивает 258 лошадиных сил и 229 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колеса через шестиступенчатую «механику». Однако именно этот экземпляр получил ряд технических изменений: установлены спортивные выпускные коллекторы Fabspeed без катализаторов и с дополнительными датчиками кислорода. Точные показатели мощности после доработок неизвестны, так как замеры на диностенде не проводились, но можно ожидать небольшого прироста.

Внешне автомобиль выделяется синими гоночными полосами, которые контрастируют с серебристым кузовом цвета Polar Silver Metallic. В салоне – отделка Metropol Blue с частичной кожей, спортивные педали, обновленная аудиосистема и фирменный комплект динамиков. В комплектацию также входит пакет Sport Package: круиз-контроль, продвинутая акустика, ветровой дефлектор и сигнализация. Среди других особенностей – задний спойлер с автоматическим приводом, мягкая крыша с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Однако у машины есть и свои недостатки, о которых продавец честно предупреждает. Неисправен правый подрулевой переключатель поворотов, датчик уровня топлива работает некорректно, а мягкая крыша требует внимания – ее состояние оставляет желать лучшего. На кузове заметны сколы, царапины и вмятины, особенно на правом заднем крыле и переднем бампере под виниловой полосой. Диски тоже не избежали следов эксплуатации, а в салоне видны следы износа.

Сервисная история у Boxster достаточно прозрачная: за последний год дважды менялось масло и фильтр, а общее количество записей о техническом обслуживании за последние годы внушает доверие. На одометре сейчас чуть более 194 тысяч километров, что для подобной модели не редкость. Продавец владеет автомобилем с октября 2022 года, но причины продажи не раскрывает.

Аукцион проходит без резерва, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто хочет попробовать себя за рулем настоящего Porsche, не переплачивая за идеальное состояние. На момент публикации максимальная ставка составляла 6 тысяч долларов, а торги завершатся 11 декабря 2025 года. Для кого-то это может стать отличной возможностью войти в мир культовых спорткаров по доступной цене, несмотря на ряд нюансов и необходимый уход.