Редкий шанс купить открытый Porsche с историей и нюансами – стоит ли рисковать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 20:19

В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене

В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене

Редкий шанс купить открытый Porsche с историей и нюансами – стоит ли рисковать

В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене

В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.

В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.

На американском аукционе появился необычный лот для поклонников открытых спорткаров – Porsche Boxster S 2002 года выпуска. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст и внушительный пробег, привлекает внимание не только ценой, но и рядом доработок, которые делают его интересным вариантом для тех, кто ищет эмоции за рулем без лишних переплат.

Под капотом у Boxster S установлен классический для марки оппозитный шестицилиндровый мотор объемом 3,2 литра. В стоке он развивает 258 лошадиных сил и 229 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колеса через шестиступенчатую «механику». Однако именно этот экземпляр получил ряд технических изменений: установлены спортивные выпускные коллекторы Fabspeed без катализаторов и с дополнительными датчиками кислорода. Точные показатели мощности после доработок неизвестны, так как замеры на диностенде не проводились, но можно ожидать небольшого прироста.

Внешне автомобиль выделяется синими гоночными полосами, которые контрастируют с серебристым кузовом цвета Polar Silver Metallic. В салоне – отделка Metropol Blue с частичной кожей, спортивные педали, обновленная аудиосистема и фирменный комплект динамиков. В комплектацию также входит пакет Sport Package: круиз-контроль, продвинутая акустика, ветровой дефлектор и сигнализация. Среди других особенностей – задний спойлер с автоматическим приводом, мягкая крыша с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Однако у машины есть и свои недостатки, о которых продавец честно предупреждает. Неисправен правый подрулевой переключатель поворотов, датчик уровня топлива работает некорректно, а мягкая крыша требует внимания – ее состояние оставляет желать лучшего. На кузове заметны сколы, царапины и вмятины, особенно на правом заднем крыле и переднем бампере под виниловой полосой. Диски тоже не избежали следов эксплуатации, а в салоне видны следы износа.

Сервисная история у Boxster достаточно прозрачная: за последний год дважды менялось масло и фильтр, а общее количество записей о техническом обслуживании за последние годы внушает доверие. На одометре сейчас чуть более 194 тысяч километров, что для подобной модели не редкость. Продавец владеет автомобилем с октября 2022 года, но причины продажи не раскрывает. 

Аукцион проходит без резерва, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто хочет попробовать себя за рулем настоящего Porsche, не переплачивая за идеальное состояние. На момент публикации максимальная ставка составляла 6 тысяч долларов, а торги завершатся 11 декабря 2025 года. Для кого-то это может стать отличной возможностью войти в мир культовых спорткаров по доступной цене, несмотря на ряд нюансов и необходимый уход.

Упомянутые модели: Porsche Boxster
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Оренбург Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться