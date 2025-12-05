Редкий шанс купить открытый Porsche с историей и нюансами – стоит ли рисковать

5 декабря 2025, 20:19
В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене
В США продают кабриолет Porsche Boxster S 2002 года с доработками по низкой цене
В Калифорнии на аукционе без резерва выставлен Porsche Boxster S 2002 года с пробегом и доработками. Автомобиль имеет ряд технических и косметических недостатков, но обещает яркие эмоции за рулем. Стартовая цена удивляет, а подробности истории машины интригуют. Узнайте, почему этот Porsche может стать выгодной находкой.
На американском аукционе появился необычный лот для поклонников открытых спорткаров – Porsche Boxster S 2002 года выпуска. Этот автомобиль, несмотря на свой возраст и внушительный пробег, привлекает внимание не только ценой, но и рядом доработок, которые делают его интересным вариантом для тех, кто ищет эмоции за рулем без лишних переплат.
Под капотом у Boxster S установлен классический для марки оппозитный шестицилиндровый мотор объемом 3,2 литра. В стоке он развивает 258 лошадиных сил и 229 Нм крутящего момента, которые передаются на задние колеса через шестиступенчатую «механику». Однако именно этот экземпляр получил ряд технических изменений: установлены спортивные выпускные коллекторы Fabspeed без катализаторов и с дополнительными датчиками кислорода. Точные показатели мощности после доработок неизвестны, так как замеры на диностенде не проводились, но можно ожидать небольшого прироста.
Внешне автомобиль выделяется синими гоночными полосами, которые контрастируют с серебристым кузовом цвета Polar Silver Metallic. В салоне – отделка Metropol Blue с частичной кожей, спортивные педали, обновленная аудиосистема и фирменный комплект динамиков. В комплектацию также входит пакет Sport Package: круиз-контроль, продвинутая акустика, ветровой дефлектор и сигнализация. Среди других особенностей – задний спойлер с автоматическим приводом, мягкая крыша с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Однако у машины есть и свои недостатки, о которых продавец честно предупреждает. Неисправен правый подрулевой переключатель поворотов, датчик уровня топлива работает некорректно, а мягкая крыша требует внимания – ее состояние оставляет желать лучшего. На кузове заметны сколы, царапины и вмятины, особенно на правом заднем крыле и переднем бампере под виниловой полосой. Диски тоже не избежали следов эксплуатации, а в салоне видны следы износа.
Сервисная история у Boxster достаточно прозрачная: за последний год дважды менялось масло и фильтр, а общее количество записей о техническом обслуживании за последние годы внушает доверие. На одометре сейчас чуть более 194 тысяч километров, что для подобной модели не редкость. Продавец владеет автомобилем с октября 2022 года, но причины продажи не раскрывает.
Аукцион проходит без резерва, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто хочет попробовать себя за рулем настоящего Porsche, не переплачивая за идеальное состояние. На момент публикации максимальная ставка составляла 6 тысяч долларов, а торги завершатся 11 декабря 2025 года. Для кого-то это может стать отличной возможностью войти в мир культовых спорткаров по доступной цене, несмотря на ряд нюансов и необходимый уход.
Похожие материалы Порше
-
25.11.2025, 18:06
Редкий шанс купить Porsche Boxster S 2000 года по низкой цене на аукционе
На аукционе в Мичигане выставлен Porsche Boxster S 2000 года с чистым титулом. Автомобиль сохранил отличное состояние и минимальный пробег. Это уникальная возможность для поклонников марки. Цена пока остается на удивление низкой. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
30.10.2025, 12:59
Porsche показал уникальный 718 Boxster S с местом для оператора с камерой в багажнике
Porsche удивил необычной модификацией 718 Boxster S. В переднем багажнике теперь может находиться человек с камерой. Для чего понадобилась такая доработка, производитель не раскрывает. Подробности о необычном проекте держатся в секрете.Читать далее
-
06.08.2020, 10:23
Самые красивые автомобили планеты в 2020 году
Хорошего и приятного в 2020 году случалось, увы, не так много. Если вы устали от негативных новостей, коронавирусной тревоги и просто соскучились по прекрасному, предлагаем вам окунуться в мир автомобильной красоты и роскоши. Представляем вам самую приятную подборку авто.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
-
23.05.2020, 23:44
Названы лучшие автомобили для лета
Наступили теплые деньки и можно помечтать о летнем отдыхе. В этом году синоптики обещают нам жаркое лето. Кто-то отправится на природу, а кто-то захочет прокатиться с ветерком по городу. Читать далее
-
08.03.2018, 08:39
Подарок к 8 марта: 5 лучших спорткаров для женщин
Международный женский день многие мужчины ждут с ужасом. Что подарить дорогой сердцу даме? Цветы, конфеты, косметические наборы – все это банально и скучно. Для тех, кто решил играть по крупному, предлагаем присмотреться к спорткарам многомиллионной стоимости.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
25.11.2025, 18:06
Редкий шанс купить Porsche Boxster S 2000 года по низкой цене на аукционе
На аукционе в Мичигане выставлен Porsche Boxster S 2000 года с чистым титулом. Автомобиль сохранил отличное состояние и минимальный пробег. Это уникальная возможность для поклонников марки. Цена пока остается на удивление низкой. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
30.10.2025, 12:59
Porsche показал уникальный 718 Boxster S с местом для оператора с камерой в багажнике
Porsche удивил необычной модификацией 718 Boxster S. В переднем багажнике теперь может находиться человек с камерой. Для чего понадобилась такая доработка, производитель не раскрывает. Подробности о необычном проекте держатся в секрете.Читать далее
-
06.08.2020, 10:23
Самые красивые автомобили планеты в 2020 году
Хорошего и приятного в 2020 году случалось, увы, не так много. Если вы устали от негативных новостей, коронавирусной тревоги и просто соскучились по прекрасному, предлагаем вам окунуться в мир автомобильной красоты и роскоши. Представляем вам самую приятную подборку авто.Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
-
23.05.2020, 23:44
Названы лучшие автомобили для лета
Наступили теплые деньки и можно помечтать о летнем отдыхе. В этом году синоптики обещают нам жаркое лето. Кто-то отправится на природу, а кто-то захочет прокатиться с ветерком по городу. Читать далее
-
08.03.2018, 08:39
Подарок к 8 марта: 5 лучших спорткаров для женщин
Международный женский день многие мужчины ждут с ужасом. Что подарить дорогой сердцу даме? Цветы, конфеты, косметические наборы – все это банально и скучно. Для тех, кто решил играть по крупному, предлагаем присмотреться к спорткарам многомиллионной стоимости.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
- 4 758 000 РPorsche Boxster 2012 в Москве
- 13 770 000 РPorsche Boxster 2012 в Москве
- 5 100 000 РPorsche Boxster 2013 в Москве
- 5 350 000 РPorsche Boxster 2015 в Москве
- 7 140 000 РPorsche Boxster 2019 в Москве
- 7 997 000 РPorsche Boxster 2020 в Москве
- 8 925 925 РPorsche Boxster 2019 в Москве
- 6 300 000 РPorsche Boxster 2013 в Москве
- 11 990 000 РPorsche Boxster 2025 в Москве
- 6 697 000 РPorsche Boxster 2019 в Москве