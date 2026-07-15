Цена как у новой иномарки, душа как у старой Crown: культовая Toyota Origin с легендарным 2JZ выставлена на продажу

В США продают уникальный седан Toyota Origin с мотором Supra и редким кузовом

Toyota Origin - редкий японский седан с мотором 2JZ от Supra, выставленный на продажу в Техасе. Модель интересна не только своим тиражом, но и необычным дизайном, который отсылает к истории марки. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров - в нашем материале.

Toyota Origin - редкий японский седан с мотором 2JZ от Supra, выставленный на продажу в Техасе. Модель интересна не только своим тиражом, но и необычным дизайном, который отсылает к истории марки. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров - в нашем материале.

На рынке США появился по-настоящему редкий экземпляр — Toyota Origin 2001 года, который выставлен на продажу специализированным дилером Texas JDM за 41 495 долларов (около 3,2 млн рублей). Этот седан — не просто очередная японская классика, а модель, выпущенная ограниченным тиражом всего в 1073 штуки, что делает её настоящей находкой для коллекционеров и поклонников необычных автомобилей.

Главная особенность Toyota Origin — сочетание ретро-дизайна и современных для своего времени технологий. Внешний облик автомобиля вдохновлён легендарной Toyopet Crown 1955 года — первой серийной легковушкой марки, ставшей символом выхода японских машин на мировой рынок. Круглые фары, массивная хромированная решётка радиатора, изогнутые задние стойки и фонари, стилизованные под драгоценные камни, — все эти детали создают уникальный образ, который сложно спутать с чем-то ещё. Задние двери открываются против хода, а панорамное заднее стекло отсылает к эстетике 1950-х годов.

Под капотом Origin скрывается не менее интересная деталь — знаменитый двигатель 2JZ, хорошо знакомый поклонникам Toyota Supra. Этот мотор известен своей надёжностью и огромным потенциалом для тюнинга, что придаёт автомобилю дополнительную ценность в глазах энтузиастов. Несмотря на возраст, техническая часть модели остаётся актуальной, и сегодня сочетание классического дизайна с мощным агрегатом делает Origin успешным предложением на рынке.

Для российского рынка такие автомобили пока остаются экзотикой, однако интерес к ним постепенно растёт. Экземпляры вроде Toyota Origin — с ограниченным тиражом, узнаваемым дизайном и легендарным мотором — способны обеспечить устойчивый спрос даже спустя четверть века после выпуска. Для автолюбителей, следящих за мировыми тенденциями, такие предложения — редкая возможность прикоснуться к истории японского автопрома.

Интересно, что выпуск Toyota Origin был приурочен к производству 100-миллионного автомобиля марки, что обеспечило ей статус памятной и коллекционной модели. На фоне современного тренда на возрождение ретро-стиля и интереса к ограниченным сериям такие автомобили становятся всё более востребованными. Как отмечают эксперты, спрос на редкие японские седаны в последние годы стабильно растёт, особенно среди коллекционеров из США и Европы. Также стоит вспомнить и о других необычных проектах бренда, например, о виртуальном концепте кабриолета на базе Camry, который недавно обсуждался в одном из материалов о перспективах продвижения моделей Toyota .