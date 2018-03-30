30 марта 2018, 18:49
В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen
После дизельного скандала, разгоревшегося в США вокруг автомобилей Volkswagen в 2015 году, автоконцерн начал выкупать у американских клиентов их машины. К февралю 2017 года компания потратила более 7,4 миллиардов долларов на 350 000 дизельных автомобилей. Машины хранятся на 37 площадках, расположенных по всей территории США.
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Volkswagen хранит выкупленные из-за «дизельгейта» машины на огромных площадках в разных штатах - на заброшенном футбольном стадионе на окраине Детройта, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте и даже в пустыне в Калифорнии. На фото как раз запечатлены выбеленные солнцем пески пустыни неподалеку от Викторвилля. По состоянию на конец 2017 года, суммарная численность автомобилей на таких импровизированных парковках приближалась к 300 тысячам. Всего же компания выкупила порядка 350 тысяч машин. Часть из них после ремонта удалось реализовать на вторичном рынке. Оставшиеся автомобили хранятся бережно и регулярно проходят техобслуживание в ожидании перепродажи в США или отправки на экспорт.
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