30 марта 2018, 18:49

В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen

После дизельного скандала, разгоревшегося в США вокруг автомобилей Volkswagen в 2015 году, автоконцерн начал выкупать у американских клиентов их машины. К февралю 2017 года компания потратила более 7,4 миллиардов долларов на 350 000 дизельных автомобилей. Машины хранятся на 37 площадках, расположенных по всей территории США.
^
  В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen Volkswagen В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen Volkswagen В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen
3
фото
  
Ранее мы писали
Правительство ФРГ намерено восстановить имидж автомобилей, оснащенных дизельными силовыми установками. Так ...
Читать далее
Напомним, в 2015 году сотрудников Volkswagen в США уличили в фальсификацией данных по выбросам СО2 дизельных двигателей. Репутации концерна был нанесен серьезный урон, а глава американского офиса Оливер Шмидт получил 7 лет тюрьмы за нарушение экологического законодательства. Тогда концерну удалось договориться с властями США о том, чтобы предложить владельцам дизельных автомобилей выбор – выкупить автомобили или отправить их на бесплатный ремонт вкупе с приличной денежной компенсацией морального ущерба.

Volkswagen хранит выкупленные из-за «дизельгейта» машины на огромных площадках в разных штатах - на заброшенном футбольном стадионе на окраине Детройта, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте и даже в пустыне в Калифорнии. На фото как раз запечатлены выбеленные солнцем пески пустыни неподалеку от Викторвилля. По состоянию на конец 2017 года, суммарная численность автомобилей на таких импровизированных парковках приближалась к 300 тысячам. Всего же компания выкупила порядка 350 тысяч машин. Часть из них после ремонта удалось реализовать на вторичном рынке. Оставшиеся автомобили хранятся бережно и регулярно проходят техобслуживание в ожидании перепродажи в США или отправки на экспорт.

Купить авто VW, Фольксваген
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
suomi
Форум Volkswagen Scirocco
| Кому: кристи Ну вы тоже сравнили опель и фольксваген. Опель из немецких марок всегда был на последнем месте по всем показателям. Да и насчет звуков вы перегибаете, может у вас с машиной что не так, но конкретно сцирокко к вашим звукам точно не имеет отношение. | Кому: эвтектика52 На ДСГ особо ...
Дэн
Форум Volkswagen Caddy
| Кому: андрей Для начала давайте определимся с кнопками на панели рядом со спидометром и тахометром. Та, которая ближе к спидометру будет 1, к тахометру 2. Последовательность действий для сброса интервала: 1. заглушить машину. 2. нажать и держать 1. 3. включить зажигание 4. теперь отключить ...
Паша
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В США раскинулись бескрайние поля дизельных машин Volkswagen
{{material_120632}}Напомним, в 2015 году сотрудников Volkswagen в США уличили в фальсификацией данных по выбросам СО2 дизельных двигателей. Репутации концерна был нанесен серьезный урон, а глава американского офиса Оливер Шмидт получил 7 лет тюрьмы за нарушение экологического законодательства. Тогда концерну удалось договориться с властями США о том, чтобы предложить владельцам дизельных автомобилей выбор – выкупить автомобили или отправить их на бесплатный ремонт вкупе с приличной денежной компенсацией морального ущерба.Volkswagen хранит выкупленные из-за «дизельгейта» машины на огромных площадках в разных штатах - на заброшенном футбольном стадионе на окраине Детройта, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте и даже в пустыне в Калифорнии. На фото как раз запечатлены выбеленные солнцем пески пустыни неподалеку от Викторвилля. По состоянию на конец 2017 года, суммарная численность автомобилей на таких импровизированных парковках приближалась к 300 тысячам. Всего же компания выкупила порядка 350 тысяч машин. Часть из них после ремонта удалось реализовать на вторичном рынке. Оставшиеся автомобили хранятся бережно и регулярно проходят техобслуживание в ожидании перепродажи в США или отправки на экспорт.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волжский Смоленск Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG