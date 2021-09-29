В США родилась новая автомобильная марка: первые серийные машины уже сошли с конвейера
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Первыми сошли с конвейера седаны в топовой комплектации Dream Edition. Агентство по охране окружающей среды (EPA) официально подтвердило внушительный запас хода в 520 миль (837 километров) без подзарядки. Это на 100 миль больше (162 километра), чем может предложить ближайший конкурент – Tesla Model S.
Топовый седан Air Dream Edition оснащен двумя электромоторами, которые сообща выдают 1 125 л.с. и обеспечивают полный привод. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 2,5 секунды и может развить до 270 км/ч. Стоит новинка не мало – от 169 000 рублей за флагманскую версию (12,3 млн рублей по курсу). Самый доступный седан Air в исполнении Pure будет стоить 77 400 долларов (5,6 млн рублей) и обеспечит запас хода порядка 400 миль (644 километров).
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