В США сфотографировали секретный бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина
Фото: скриншот youtube.com / CobraEmergency
Правительственный китайский лимузин известен только под кодовым номером N701. Ранее Си Цзиньпин использовал его во время поездок в Россию и Гонконг. В США привезли две машины, которые, по всей видимости, построены на базе представительского лимузина Hongqi L5 – самого дорогого китайского автомобиля из ныне существующих. Его цена составляет порядка 5 млн юаней (60 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
Как выяснили журналисты, длина Hongqi N701 составляет около 5,5 метра. Он получил 21-дюймовые колесные диски, пуленепробиваемые стекла и серьезно бронированный кузов, способный выдержать взрывы гранат и выстрелы снайперской винтовки. Предполагается, что лимузин оснащен 6,0-литровым мотором V12 мощностью свыше 400 л.с.
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16.11.2023, 10:09
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В Санкт-Петербурге густонаселенный и продолжающий активно застраиваться район Парнаса скоро получит обновленную автомагистраль. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовится провести реконструкцию проспекта Энгельса.Читать далее
-
16.11.2023, 09:38
Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за лошади на борту
Грузовой рейс, который должен был пересечь Атлантический океан, был вынужден повернуть назад после того, как один из его пассажиров устроил дебош, когда самолет достиг крейсерской высоты.Читать далее
-
16.11.2023, 07:47
Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного технологическим автогигантом Xiaomi. Новый электрокар Xiaomi SU7 сможет составить достойную конкуренцию Tesla Model 3.Читать далее
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16.11.2023, 06:59
Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне
После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее
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16.11.2023, 06:00
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Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
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