В США сфотографировали секретный бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина

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Визит Си Цзиньпин в США по многим причинам можно назвать эпохальным, но нас, как автомобильный журнал, больше интересует правительственный лимузин, который глава Китая привез с собой за океан. Широко известно, что Джо Байден ездить на специально подготовленном лимузине Cadillac, известном как «Зверь». Глава Китая пользуется более сдержанным автомобилем, не менее интригующем.

Правительственный китайский лимузин известен только под кодовым номером N701. Ранее Си Цзиньпин использовал его во время поездок в Россию и Гонконг. В США привезли две машины, которые, по всей видимости, построены на базе представительского лимузина Hongqi L5 – самого дорогого китайского автомобиля из ныне существующих. Его цена составляет порядка 5 млн юаней (60 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

Как выяснили журналисты, длина Hongqi N701 составляет около 5,5 метра. Он получил 21-дюймовые колесные диски, пуленепробиваемые стекла и серьезно бронированный кузов, способный выдержать взрывы гранат и выстрелы снайперской винтовки. Предполагается, что лимузин оснащен 6,0-литровым мотором V12 мощностью свыше 400 л.с.

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