Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 12:11

Восемь проектов, 26 штатов и десятки VTOL — как США меняют воздушный транспорт

В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.

Американские власти дали старт самой масштабной в истории страны программе испытаний электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Уже этим летом небо над 26 штатами начнут осваивать десятки новых воздушных машин, а за их работой будут пристально следить как эксперты, так и простые жители. Впервые столь серьезный проект объединяет усилия государственных структур и мировых компаний, чтобы наконец интегрировать воздушные такси и грузовые дроны в повседневную жизнь.

Инициатором программы eIPP выступили Министерство транспорта США и Федеральное авиационное управление, что стало ответом на растущий интерес к развитию городской и региональной воздушной мобильности. Из более чем тридцати поданных заявок были отобраны восемь лучших проектов. При отборе оценивалась не только технологическая зрелость разработок, но и их потенциал для формирования новых стандартов безопасности, сертификации и регулирования отрасли.

В числе участников оказались такие компании, как Archer, BETA, Electra, Joby, Wisk, Elroy Air, Ampaire и Reliable Robotics. Каждая из них предложила собственные концепции: от пассажирских перевозок до доставки грузов и выполнения медицинских миссий. Например, в Нью-Йорке и Новой Англии под эгидой портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси пройдут тесты аппаратов Archer, BETA, Electra и Joby. В Техасе местный департамент транспорта поддержит полеты между Далласом, Остином, Сан-Антонио и Хьюстоном с участием моделей от Archer, BETA, Joby и Wisk.

Особое внимание в программе уделяется региональным маршрутам и малым городам. В Пенсильвании и еще двенадцати штатах проекты BETA и Electra стали частью программы Essential Air Service, цель которой — обеспечить транспортную доступность для небольших населенных пунктов. В Луизиане, Техасе и Миссисипи новые воздушные суда будут доставлять грузы и персонал на объекты энергетической отрасли, а во Флориде запланированы тесты пассажирских перевозок, автоматизации и медицинских задач. В Северной Каролине BETA и Joby займутся региональными перевозками, тогда как в Альбукерке компания Reliable Robotics сосредоточится на внедрении автономных решений для повышения безопасности и доступности авиаперевозок.

Разнообразие программы обеспечивается не только широкой географией, но и множеством типов самих летательных аппаратов. Компания Archer проведет испытания модели Midnight, Joby задействует свой одноименный летательный аппарат, BETA — модель ALIA, Electra — EL9, Wisk — Generation 6, а Elroy Air — Chaparral. Ampaire пока сохраняет детали в секрете, а Reliable Robotics делает упор на системы автоматизации, а не на создание собственного летательного средства.

По мнению экспертов, этот масштабный проект задаст новые стандарты для мировой индустрии электрической авиации. Американский опыт интеграции воздушных такси и грузовых дронов в реальную инфраструктуру станет ориентиром для других стран. Уже сейчас очевидно, что результаты этих испытаний повлияют на будущие правила, нормативы и подходы к организации городских и региональных авиаперевозок.

В ближайшие месяцы жители 26 штатов смогут воочию наблюдать, как меняется привычный транспортный ландшафт. Для производителей это шанс подтвердить надежность и безопасность своих решений, а для властей — оценить темпы внедрения передовых технологий в повседневную жизнь. Впереди множество испытаний, неожиданных открытий и, возможно, ошибок, но именно такие проекты двигают прогресс вперед.

