Восемь проектов, 26 штатов и десятки VTOL — как США меняют воздушный транспорт

11 марта 2026, 12:11
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В США стартует крупнейшее испытание VTOL: новые маршруты и технологии в 26 штатах
В этом году в США запускается масштабная программа испытаний VTOL - электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В проекте участвуют ведущие производители и транспортные ведомства, а испытания охватят сразу 26 штатов. Это событие может изменить правила игры на мировом рынке воздушной мобильности.
Американские власти дали старт самой масштабной в истории страны программе испытаний электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Уже этим летом небо над 26 штатами начнут осваивать десятки новых воздушных машин, а за их работой будут пристально следить как эксперты, так и простые жители. Впервые столь серьезный проект объединяет усилия государственных структур и мировых компаний, чтобы наконец интегрировать воздушные такси и грузовые дроны в повседневную жизнь.
Инициатором программы eIPP выступили Министерство транспорта США и Федеральное авиационное управление, что стало ответом на растущий интерес к развитию городской и региональной воздушной мобильности. Из более чем тридцати поданных заявок были отобраны восемь лучших проектов. При отборе оценивалась не только технологическая зрелость разработок, но и их потенциал для формирования новых стандартов безопасности, сертификации и регулирования отрасли.
В числе участников оказались такие компании, как Archer, BETA, Electra, Joby, Wisk, Elroy Air, Ampaire и Reliable Robotics. Каждая из них предложила собственные концепции: от пассажирских перевозок до доставки грузов и выполнения медицинских миссий. Например, в Нью-Йорке и Новой Англии под эгидой портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси пройдут тесты аппаратов Archer, BETA, Electra и Joby. В Техасе местный департамент транспорта поддержит полеты между Далласом, Остином, Сан-Антонио и Хьюстоном с участием моделей от Archer, BETA, Joby и Wisk.
Особое внимание в программе уделяется региональным маршрутам и малым городам. В Пенсильвании и еще двенадцати штатах проекты BETA и Electra стали частью программы Essential Air Service, цель которой — обеспечить транспортную доступность для небольших населенных пунктов. В Луизиане, Техасе и Миссисипи новые воздушные суда будут доставлять грузы и персонал на объекты энергетической отрасли, а во Флориде запланированы тесты пассажирских перевозок, автоматизации и медицинских задач. В Северной Каролине BETA и Joby займутся региональными перевозками, тогда как в Альбукерке компания Reliable Robotics сосредоточится на внедрении автономных решений для повышения безопасности и доступности авиаперевозок.
Разнообразие программы обеспечивается не только широкой географией, но и множеством типов самих летательных аппаратов. Компания Archer проведет испытания модели Midnight, Joby задействует свой одноименный летательный аппарат, BETA — модель ALIA, Electra — EL9, Wisk — Generation 6, а Elroy Air — Chaparral. Ampaire пока сохраняет детали в секрете, а Reliable Robotics делает упор на системы автоматизации, а не на создание собственного летательного средства.
По мнению экспертов, этот масштабный проект задаст новые стандарты для мировой индустрии электрической авиации. Американский опыт интеграции воздушных такси и грузовых дронов в реальную инфраструктуру станет ориентиром для других стран. Уже сейчас очевидно, что результаты этих испытаний повлияют на будущие правила, нормативы и подходы к организации городских и региональных авиаперевозок.
В ближайшие месяцы жители 26 штатов смогут воочию наблюдать, как меняется привычный транспортный ландшафт. Для производителей это шанс подтвердить надежность и безопасность своих решений, а для властей — оценить темпы внедрения передовых технологий в повседневную жизнь. Впереди множество испытаний, неожиданных открытий и, возможно, ошибок, но именно такие проекты двигают прогресс вперед.
Похожие материалы
-
11.03.2026, 12:17
Прорыв в энергетике: новая технология катода удваивает заряд натриевых аккумуляторов
В Университете Суррея обнаружили необычный подход к созданию натрий-ионных аккумуляторов, который позволяет почти вдвое повысить их емкость. Это открытие может изменить рынок аккумуляторов и сделать их более доступными и безопасными для массового применения.Читать далее
-
11.03.2026, 11:55
Семейный кемпер на базе Sprinter 144: компактные размеры и максимум мест для сна
Современные автодома становятся все более универсальными: компактные габариты сочетаются с продуманной эргономикой и возможностью путешествовать всей семьей. Новый кемпер на базе Sprinter 144 удивляет сочетанием вместимости и маневренности, что особенно актуально для российских дорог и любителей активного отдыха. Почему именно такие решения становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:48
Конец эпохи «негнущихся» клапанов: что меняется в моторах LADA
В последние годы АвтоВАЗ отказался от «безвтыковых» поршней, которые долгое время считались визитной карточкой его двигателей. Эта перемена затронула не только конструкцию моторов, но и подход к их надежности и стоимости. Почему производитель пошел на такой шаг и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:43
В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет
Dodge расширяет палитру Charger 2026 года новым цветом Sub-Zero, который доступен для всех версий модели. Поклонники марки продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, но пока производитель ограничился визуальными обновлениями. Почему это решение вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 11:36
Aurus начал сборку новых прототипов Senat: почему он может стать символом возрождения автопрома России
На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Производитель внедряет новые технологии и лимитированные цвета, а также усиливает контроль качества. Почему это событие может повлиять на весь российский рынок люксовых автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:22
Mazda стала лидером среди некитайских иномарок в России: продажи взлетели в 2,5 раза
В России зафиксирован неожиданный скачок продаж новых иномарок: за два месяца 2026 года зарегистрировано в 2,5 раза больше машин, чем год назад. Почему Mazda оказалась впереди Toyota и BMW, и как новые правила изменили рынок - объясняем, что это значит для покупателей.Читать далее
-
11.03.2026, 11:07
Автодом ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
На рынке появился автодом на базе ГАЗ 66 с газобаллонным оборудованием, солнечными батареями и дизельным отоплением. Внутри - четыре спальных места и полный набор для жизни в дороге. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет необычные решения для путешествий и самостоятельной доработки.Читать далее
-
11.03.2026, 11:06
Названы лидеры рынка: какие авто с пробегом чаще всего берут в кредит в 2026 году
Эксперты раскрыли, какие подержанные автомобили россияне чаще всего покупают в кредит и почему именно эти марки остаются в топе. Не прошли мимо и неожиданные детали по ценам и возрасту машин. Что грозит рынку и как меняется структура сделок - объяснил специалист. Cпрос на бюджетные авто растет несмотря на высокие ставки.Читать далее
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
11.03.2026, 10:39
РЖД показали новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представили обновленный спальный вагон-купе с двухметровыми полками, душевой кабиной и интерьером в стиле яхты. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах и уже вызвала интерес у экспертов. Какие детали удивили пассажиров и когда ждать такие вагоны на маршрутах - в материале.Читать далее
