В США внедряют новую технологию: разработка должна спасти жизни тысяч водителей
Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что в ближайшее время будут разрешены так называемые «адаптивные фары дальнего света». Пока технологию будут опробовать на новых автомобилях.
Эта технология должна повысить безопасность пешеходов и велосипедистов, сделав их более заметными ночью, и поможет предотвратить аварии за счет лучшего освещения дороги и обочин.
Высокотехнологичные фары будут устанавливать на новых автомобилях из-за того, что агентство по безопасности дорожного движения США отмечает резкий рост смертности в результате дорожно-транспортных происшествий по всей стране.
Сначала новые фары должны появиться в более дорогих автомобилях класса люкс, но по мере снижения цен на технологию будут распространяться и на более популярные автомобили.
В настоящее время Audi взимает 3000 долларов за топовую версию фар на своем электромобиле e-tron Sportback. Адаптивные фары дальнего света предлагаются на большинстве моделей Audi в США, но до сих пор их нельзя было использовать.
Технология использует массив светодиодов, которые могут изменять направление световых лучей, в отличие от нынешней технологии, при которой дальние лучи проникают повсюду.
По последним данным, число погибших в ДТП в США выросло за первые девять месяцев 2021 года до 31 720, что на 12% выше, чем за аналогичный период 2020 года.
Это самый высокий процентный прирост за девятимесячный период с тех пор, как Департамент транспорта начал регистрировать данные о катастрофах со смертельным исходом в 1975 году.
Число смертей в 31 720 человек стало самым высоким показателем за девять месяцев с 2006 года.
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