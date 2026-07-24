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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 22:11

В США запущен первый в мире орбитальный сервисный аппарат для ремонта спутников

В США запущен первый в мире орбитальный сервисный аппарат для ремонта спутников

Космический апгрейд: зачем Northrop Grumman отправила на орбиту робота-ремонтника MRV и три «ранца» для старых спутников

В США запущен первый в мире орбитальный сервисный аппарат для ремонта спутников

Американская компания Northrop Grumman вывела на орбиту уникальный сервисный аппарат MRV, способный ремонтировать и продлевать срок службы спутников. Это событие может изменить подход к эксплуатации космических аппаратов и снизить расходы на запуск новых спутников.

Американская компания Northrop Grumman вывела на орбиту уникальный сервисный аппарат MRV, способный ремонтировать и продлевать срок службы спутников. Это событие может изменить подход к эксплуатации космических аппаратов и снизить расходы на запуск новых спутников.

Запуск первого в истории орбитального сервисного аппарата Mission Robotic Vehicle (MRV) с космодрома на мысе Канаверал стал главным событием для всей отрасли. Для Northrop Grumman и её подразделения SpaceLogistics это не просто очередная миссия, а начало новой эры в обслуживании спутников на орбите. Теперь у операторов появился реальный шанс продлить жизнь дорогостоящих аппаратов без необходимости их срочной замены.

Вместе с MRV на орбиту были выведены три модуля Mission Extension Pods (MEP) — компактные устройства, которые можно сравнить с «реактивными ранцами» для спутника. Они обеспечивают дополнительную тягу и позволяют корректировать орбиту старых аппаратов. Такой подход уже доказал свою эффективность: ещё в 2020 году компания запустила аппараты расширения миссии (MEV), которые успешно помогли спутникам вернуться на рабочие позиции после исчерпания топлива.

Главная особенность нового MRV — наличие двух полностью подвижных роботизированных манипуляторов и наборов инструментов, разработанных ВМС США. Благодаря этому аппарат способен не только инспектировать спутники, но и проводить их ремонт, хранить новое оборудование, перемещать объекты на другие орбиты и даже работать с аппаратами, не оснащёнными стандартными стыковочными узлами. Это открывает новые возможности для борьбы с космическим мусором и продления сроков службы техники.

В рамках текущей миссии MRV оснащён модулем пассивного дозаправочного модуля (PRM) — универсальным интерфейсом для дозаправки, одобренным космическими разработками США. Это решение может стать стандартом для будущих сервисных операций на орбите. При этом компания Northrop Grumman пока не раскрывает, какие именно спутники станут первыми клиентами новой системы, однако с течением времени спрос на такие услуги будет только расти.

Если рассматривать ситуацию шире, запуск MRV и MEP может привести к снижению затрат на содержание спутниковых группировок и уменьшению количества объектов в космосе. По данным открытых источников, на орбите сейчас находится более 20 тысяч активных и неработающих спутников, и большинство из них не рассчитаны на ремонт. Появление сервисных устройств позволяет не только сэкономить ресурсы, но и повысить безопасность операций. В странах, где активно развиваются спутниковые технологии, подобные решения могут стать ориентиром для будущих проектов в сфере обслуживания, в том числе и для современных отечественных аппаратов.

Интересно, что развитие сервисных технологий в космосе идёт параллельно с инновациями на наземном транспорте. Например, на Japan Mobility Show недавно был представлен необычный механизм трицикла с уникальной системой управления — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых подходах к городской мобильности

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