18 декабря 2018, 10:22
В Ставрополе остановлен выпуск DW Hower
- 3262
- 0
Автомобильный завод «Ставрополь-Авто» прекратил выпуск внедорожников DW Hower. Сейчас запасы комплектующих закончились. Новых поставок из Китая пока не планируется. Дилеры распродают последние экземпляры.
|Derways DW Hower H5 Люкс 2.0d МТ 4х4
|2 л, 149 л.с
|механика 5
|4645 x 1800 x 1775 мм
|полный
|ДТ, 8.7 л на 100 км
|1 499 000 руб
|Все характеристики
Производство в Михайловке запустили в 2017 году. Первоначально на конвейер завода встал DW Hower H3. В феврале 2018 года к нему присоединился DW Hower H5. Завод работал в режиме промышленной сборки, включая сварку и окраску кузовов, сборку, диагностику и испытания. Расчетная мощность завода составляла 100 000 автомобилей в год. Здесь трудилось около 1,5 тыс. сотрудников. Дальнейшая судьба предприятия пока неясна. Поставки комплектующих из Китая были заморожены еще два месяца назад. Сейчас запасы на складах подошли к концу.
Внедорожники DW Hower H3 и DW Hower H5 выпускали по лицензии китайской Great Wall. Модели были конструктивно практически идентичны и отличались лишь оформлением передней части, дизайном интерьера и набором опций. Внедорожники оснащались 2,0-литровым турбомотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Привод – задний или жёстко подключаемый полный. Базовый H3 стоил минимум 1 199 000 рублей, а H5 – на 100 000 рублей дороже.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Такая цена для престарелой модели высоковата, на мой взгляд. А еще надо принять во внимание традиционно невысокое качество отечественной сборки и все те проблемы, которые были у исходного китайца. Вряд ли кто-нибудь их исправил, проще салон кожей обить, чем решить множество конструктивных косяков.
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
не нужно ругать машину...ковбой обалденный к нему просто мозги нужно......
Интересные разделы
АвтоМосква Derways Автомудрость Derways АвтоПитер Derways Дизайн и тюнинг Derways Новинки и концепт кары Derways Новости и акции автосалонов Derways Автосалоны и дилеры марки Derways Аренда и прокат авто марки Derways Автоклубы и форумы автозавчастей марки Derways Автосервисы и магазины автозапчастей марки Derways
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве