18 декабря 2018, 10:22

В Ставрополе остановлен выпуск DW Hower

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Автомобильный завод «Ставрополь-Авто» прекратил выпуск внедорожников DW Hower. Сейчас запасы комплектующих закончились. Новых поставок из Китая пока не планируется. Дилеры распродают последние экземпляры.
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В Ставрополе остановлен выпуск DW Hower Derways DW Hower H3, Derways DW Hower H5
Derways DW Hower H5 Люкс 2.0d МТ 4х4
2 л, 149 л.с
механика 5
4645 x 1800 x 1775 мм
полный
ДТ, 8.7 л на 100 км
1 499 000 руб
Все характеристики
Завод в ставропольской Михайловке основал Хаджи-Мурат Дерев, которому также до недавнего времени принадлежало предприятие «Дервейс» в Черкесске. Но осенью в отношении черкесской компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов. Проблемы головного предприятия ударили по ставропольскому автозаводу. 

Производство в Михайловке запустили в 2017 году. Первоначально на конвейер завода встал DW Hower H3. В феврале 2018 года к нему присоединился DW Hower H5. Завод работал в режиме промышленной сборки, включая сварку и окраску кузовов, сборку, диагностику и испытания. Расчетная мощность завода составляла 100 000 автомобилей в год. Здесь трудилось около 1,5 тыс. сотрудников. Дальнейшая судьба предприятия пока неясна. Поставки комплектующих из Китая были заморожены еще два месяца назад. Сейчас запасы на складах подошли к концу.

Внедорожники DW Hower H3 и DW Hower H5 выпускали по лицензии китайской Great Wall. Модели были конструктивно практически идентичны и отличались лишь оформлением передней части, дизайном интерьера и набором опций. Внедорожники оснащались 2,0-литровым турбомотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Привод – задний или жёстко подключаемый полный. Базовый H3 стоил минимум 1 199 000 рублей, а H5 – на 100 000 рублей дороже.
Новости Дервейс ДВ Ховер Эйч3, ДВ Ховер H5
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Комментарии
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Отзывы по теме
Начались продажи внедорожника DW Hower H5
Такая цена для престарелой модели высоковата, на мой взгляд. А еще надо принять во внимание традиционно невысокое качество отечественной сборки и все те проблемы, которые были у исходного китайца. Вряд ли кто-нибудь их исправил, проще салон кожей обить, чем решить множество конструктивных косяков.
Игорь
В России стартовал выпуск DW Hower H5
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
Сергей
Форум Derways Cowboy
не нужно ругать машину...ковбой обалденный к нему просто мозги нужно......
сергей
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В Ставрополе остановлен выпуск DW Hower
{{params_58685}}Завод в ставропольской Михайловке основал Хаджи-Мурат Дерев, которому также до недавнего времени принадлежало предприятие «Дервейс» в Черкесске. Но осенью в отношении черкесской компании было возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов. Проблемы головного предприятия ударили по ставропольскому автозаводу. Производство в Михайловке запустили в 2017 году. Первоначально на конвейер завода встал DW Hower H3. В феврале 2018 года к нему присоединился DW Hower H5. Завод работал в режиме промышленной сборки, включая сварку и окраску кузовов, сборку, диагностику и испытания. Расчетная мощность завода составляла 100 000 автомобилей в год. Здесь трудилось около 1,5 тыс. сотрудников. Дальнейшая судьба предприятия пока неясна. Поставки комплектующих из Китая были заморожены еще два месяца назад. Сейчас запасы на складах подошли к концу.Внедорожники DW Hower H3 и DW Hower H5 выпускали по лицензии китайской Great Wall. Модели были конструктивно практически идентичны и отличались лишь оформлением передней части, дизайном интерьера и набором опций. Внедорожники оснащались 2,0-литровым турбомотором (149 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». Привод – задний или жёстко подключаемый полный. Базовый H3 стоил минимум 1 199 000 рублей, а H5 – на 100 000 рублей дороже.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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