В стиле товарища Бендера: двое парней незаконно брали плату за парковку возле «Ласточкиного гнезда»
Фото: И. Братуха
Невольно вспоминаются «охотники за табуретками» из фильма «12 стульев». Великий комбинатор Остап Бендер и его подельник Киса Воробьянинов вдруг решили, что бесплатный вход в пятигорский «Провал» - верх легкомыслия и, проявив смекалку, начали собирать плату за проход. Люди платили, полагая, что так и должно быть на курорте. На вопрос: «За что взимается плата?» следовал гениальный ответ: «Чтобы «Провал» не сильно проваливался».
Так вот, в сегодняшнем сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым говорится: «Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Во время допроса злоумышленники рассказали, что не имеют разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности. При этом, осознавая противоправность своих деяний, они представлялись водителям сотрудниками платной парковки и брали деньги за использование стоянки».
Тарифы были установлены, что называется, от фонаря: если водителю не слишком нужна квитанция, гони 200 рублей, с квитанцией дороже – 300 рублей. По всей видимости, много наторговать (другого определения не придумаешь) злоумышленникам не подфартило – у них было изъято всего 2000 незаконно заработанных рублей.
В отделе полиции псевдопарковщики охотно сознались в своем лукавстве и поведали блюстителям порядка, что взимали плату с граждан за помощь при парковке исключительно по собственной инициативе. При этом упомянутую квитанцию они выдавать не собирались – ее просто не было.
Их «труды» теперь будут отмечены - составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица»). Парням грозит наказание в виде административного штрафа в размере все тех же 2000 рублей. На эти деньги можно купить не один томик о похождениях пронырливого «сына турецкоподданного»…
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