18 мая 2022, 16:17
В столице продают «Москвич» за 8 млн рублей
На Авто.ру на продажу выставили раритетный кабриолет «Москвич-400» 1949 года выпуска. Как утверждает владелец, это один из первых экземпляров модели, собранных на Заводе малолитражных автомобилей (ЗМА). Именно так после войны стали называть бывший Завод имени Коммунистического Интернационала Молодёжи (КИМ).
Автор: Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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«Москвич» находится в идеальном состоянии. Все детали и отделка оригинальные и соответствуют году выпуска, вплоть до ворса ковриков и деревянных, склеенных гребенкой дугах безопасности. Продавец просит за автомобиль 8 млн рублей.
Упомянутые модели: Москвич 400
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