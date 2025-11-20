Легенда 90-х за смешные деньги: стоит ли покупать 30-летний Chevrolet Suburban?

20 ноября 2025, 09:41
В столице выставили на продажу редкий Chevrolet Suburban за 1,5 млн рублей
В Москве продают уникальный внедорожник. Это настоящий американский гигант. Автомобиль в отличном состоянии. Пробег совсем небольшой. Цена приятно удивляет. Стоит ли он своих денег?
На столичном рынке подержанных автомобилей появилось весьма нетривиальное предложение. На продажу выставили полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban, сошедший с конвейера в далеком 1993 году. За американскую легенду просят 1,5 миллиона рублей, что для такого возраста и класса может показаться немалой суммой. Однако, как уверяет продавец, автомобиль находится в прекрасном для своих лет состоянии.
Владелец утверждает, что у внедорожника сохранился оригинальный кузов, на котором нет и намека на коррозию или следы серьезных ремонтов. За всю свою долгую жизнь машина сменила всего двух хозяев, а в дорожно-транспортных происшествиях, согласно базам, не участвовала. Пробег заявлен на отметке 123 тысячи километров. Как сообщает журнал «За рулем», нынешний собственник провел масштабное техническое обслуживание. Для этого использовались детали от более свежего «донора» - Suburban 1999 года с минимальным пробегом. Также отмечается, что масло в двигателе менялось строго каждые 5 тысяч километров.
Под капотом этого гиганта скрывается настоящий американский V8. Бензиновый атмосферный двигатель объемом 5,7 литра развивает мощность в 200 лошадиных сил. Работает он в паре с классической автоматической коробкой передач и системой полного привода, что делает его настоящим вездеходом. Салон рассчитан на семерых человек и отделан кожей, хотя продавец честно признается в наличии небольших косметических дефектов интерьера, что простительно для 30-летнего автомобиля.
Помимо стандартного оснащения, автомобиль получил лифт-комплект подвески, который увеличил его дорожный просвет. При желании, как указывает владелец, его можно поднять еще на 7 сантиметров. Приятным бонусом для будущего покупателя станет комплект абсолютно новых запчастей, стоимость которых оценивается примерно в 100 тысяч рублей. Это существенное подспорье, учитывая возраст машины.
Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что подобные автомобили - это товар для ценителей. Chevrolet Suburban старых поколений являются нишевым продуктом на российском рынке. Основная причина - высокая стоимость владения. Большой V8 отличается немалым аппетитом, а на фоне нынешних цен на бензин содержать такого монстра может быть весьма накладно. Тем не менее, для настоящего фаната американской классики это предложение может оказаться очень заманчивым.
Похожие материалы Шевроле
-
18.09.2025, 21:01
Chevrolet Suburban High Country удивил черным винилом и розовым золотом
Необычный проект с ярким оформлением привлек внимание автолюбителей. Дизайнеры использовали неожиданные цвета. Внедорожник получил индивидуальный стиль. Подробности о необычном тюнинге читайте далее.Читать далее
-
12.09.2025, 13:46
Chevrolet Suburban 2024 от Hertz: скидка почти 1 млн рублей
В США продают свежий внедорожник Chevrolet Suburban с заметной скидкой. Цена ощутимо ниже нового автомобиля. Необычное предложение от крупной компании. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.08.2025, 15:52
Автомобили первого лица: из чего состоит кортеж президента США Дональда Трампа в 2025 году
В 2025 году кортеж президента США Дональда Трампа остается одним из самых защищенных в мире. В его состав входят не только легендарный лимузин Cadillac «Зверь», но и командный автобус Ground Force One, внедорожники прикрытия и новейший электромобиль. Разбираем состав и секреты президентского автопарка.Читать далее
-
19.03.2025, 08:29
В России яркий 35-летний Chevrolet Suburban продают по цене топовой «Гранты»
В подмосковном Королеве выставили на продажу редкий для России Chevrolet Suburban R1500 1990 года выпуска. У внедорожника яркий кастомный дизайн и двигатель V8 объемом 5,7 литров. Пробег превышает 150 тысяч километров, но машина полностью готова к эксплуатации. Владелец оценил автомобиль как «яркое пятно ваших серых будней».Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
21.01.2022, 11:26
Лучшие 8-местные внедорожники в мире
Большой вместительный внедорожник может стать идеальным автомобилем для дружной семьи, любящей приключения на природе. Вместительный салон и багажник позволят взять с собой всех домочадцев, домашних питомцев и необходимый багаж, а увеличенный дорожный просвет поможет покорить любую сельскую дорогу.Читать далее
-
17.01.2022, 11:54
Взгляните на этого жуткого Франкенштейна из Honda и Chevrolet Suburban
Киноэпопея «Безумный Макс» имеет многотысячную армию фанатов. Некоторые из них собираются в «племена», строят невообразимые постапокалиптические автомобили и устраивают покатушки.Читать далее
-
22.12.2021, 11:58
Модели, продержавшиеся на конвейере более 55 лет
История мирового автопрома давно перевалило за сотню лет. Перед вами список мировых долгожителей, некоторые из которых были созданы еще при участии «отцов основателей» брендов.Читать далее
-
22.07.2021, 14:00
Странный лимузин с десятью дверьми выставили на аукционе В Японии
На японском аукционе выставлена пара 10-дверных лимузинов американской компании. Автомобили нуждаются в серьезной реставрации, но всё еще могут вернуться на дорогу.Читать далее
-
09.07.2021, 11:33
ТОП-10 лучших моделей Chevrolet последнего десятилетия
Под шильдиком Chevrolet (Chevy) выпускались культовые спортивные автомобили, маслкары и пикапы. Давайте посмотрим на лучшие модели последнего десятилетия.Читать далее
