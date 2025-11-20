Легенда 90-х за смешные деньги: стоит ли покупать 30-летний Chevrolet Suburban?

В столице выставили на продажу редкий Chevrolet Suburban за 1,5 млн рублей

В Москве продают уникальный внедорожник. Это настоящий американский гигант. Автомобиль в отличном состоянии. Пробег совсем небольшой. Цена приятно удивляет. Стоит ли он своих денег?

На столичном рынке подержанных автомобилей появилось весьма нетривиальное предложение. На продажу выставили полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban, сошедший с конвейера в далеком 1993 году. За американскую легенду просят 1,5 миллиона рублей, что для такого возраста и класса может показаться немалой суммой. Однако, как уверяет продавец, автомобиль находится в прекрасном для своих лет состоянии.

Владелец утверждает, что у внедорожника сохранился оригинальный кузов, на котором нет и намека на коррозию или следы серьезных ремонтов. За всю свою долгую жизнь машина сменила всего двух хозяев, а в дорожно-транспортных происшествиях, согласно базам, не участвовала. Пробег заявлен на отметке 123 тысячи километров. Как сообщает журнал «За рулем», нынешний собственник провел масштабное техническое обслуживание. Для этого использовались детали от более свежего «донора» - Suburban 1999 года с минимальным пробегом. Также отмечается, что масло в двигателе менялось строго каждые 5 тысяч километров.

Под капотом этого гиганта скрывается настоящий американский V8. Бензиновый атмосферный двигатель объемом 5,7 литра развивает мощность в 200 лошадиных сил. Работает он в паре с классической автоматической коробкой передач и системой полного привода, что делает его настоящим вездеходом. Салон рассчитан на семерых человек и отделан кожей, хотя продавец честно признается в наличии небольших косметических дефектов интерьера, что простительно для 30-летнего автомобиля.

Помимо стандартного оснащения, автомобиль получил лифт-комплект подвески, который увеличил его дорожный просвет. При желании, как указывает владелец, его можно поднять еще на 7 сантиметров. Приятным бонусом для будущего покупателя станет комплект абсолютно новых запчастей, стоимость которых оценивается примерно в 100 тысяч рублей. Это существенное подспорье, учитывая возраст машины.

Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что подобные автомобили - это товар для ценителей. Chevrolet Suburban старых поколений являются нишевым продуктом на российском рынке. Основная причина - высокая стоимость владения. Большой V8 отличается немалым аппетитом, а на фоне нынешних цен на бензин содержать такого монстра может быть весьма накладно. Тем не менее, для настоящего фаната американской классики это предложение может оказаться очень заманчивым.