3 августа 2017, 19:37

В столице запускается премиальный каршеринг

Компании, занимающиеся каршерингом, решили привлечь более состоятельную целевую аудиторию с помощью люксовых марок авто. Столичные клиенты теперь могут взять в краткосрочную аренду модели Mercedes-Benz и BMW.
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С 3 августа на московских дорогах теперь можно будет встретить 100 первых экземпляров Mercedes-Benz CLA 200 Urban, предлагаемых в рамках каршеринга. Также в ближайшее время в тестовом режиме будут доступны для аренды Audi TT. В планах предпринимателей увеличить люксовый автопарк в два раза до конца года. По словам представителей компаний, использование дорогих автомобилей можно считать началом нового этапа развития. Минута аренды иномарки будет стоить 16 рублей, а минута ожидания - 4. Сутки использования обойдутся не менее 6 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Москве существует пять каршеринговых компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще одна фирма. Совокупный автопарк составляет 2 500 авто, но он будет увеличен как минимум до 10-15 000 транспортных средств. Примечательно, что люксовые автомобили будут доступны исключительно для клиентов с высоким рейтингом. «Ненадежным» арендаторам такие модели не будут предлагаться. На сегодняшний день около 1 400 клиентов попал в черные списки каршеринговых компаний, и им отказано в предоставлении каких-либо услуг.

Комплектации и технические характеристики

Audi TT TTS 2.0 MT 4x4Mercedes Benz CLA-класс CLA 250 4Matic Shooting Brake 2.0 AMT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкабриолет универсал
Количество дверей/мест2/2 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин310 211
Объем двигателя1984 1991
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Роботизированная 7
Приводполный полный
Городской цикл9.3 8.8
Загородный цикл6.1 5.7
Смешанный цикл7.3 6.9
ТопливоАИ-95 АИ-95
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АвтоМосква Ауди, Мерседес Бенц, Мерседес, БМВ ТТ, СЛА, ЦЛА

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Отзывы по теме
Форум Audi TT
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Александр
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
классная машина
Alexf
Купе Audi TT получило электронаддув
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
Геннадий Фурсов
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В столице запускается премиальный каршеринг
{{material_119833}}С 3 августа на московских дорогах теперь можно будет встретить 100 первых экземпляров Mercedes-Benz CLA 200 Urban, предлагаемых в рамках каршеринга. Также в ближайшее время в тестовом режиме будут доступны для аренды Audi TT. В планах предпринимателей увеличить люксовый автопарк в два раза до конца года. По словам представителей компаний, использование дорогих автомобилей можно считать началом нового этапа развития. Минута аренды иномарки будет стоить 16 рублей, а минута ожидания - 4. Сутки использования обойдутся не менее 6 тысяч рублей.На сегодняшний день в Москве существует пять каршеринговых компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще одна фирма. Совокупный автопарк составляет 2 500 авто, но он будет увеличен как минимум до 10-15 000 транспортных средств. Примечательно, что люксовые автомобили будут доступны исключительно для клиентов с высоким рейтингом. «Ненадежным» арендаторам такие модели не будут предлагаться. На сегодняшний день около 1 400 клиентов попал в черные списки каршеринговых компаний, и им отказано в предоставлении каких-либо услуг.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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