3 августа 2017, 19:37
В столице запускается премиальный каршеринг
Компании, занимающиеся каршерингом, решили привлечь более состоятельную целевую аудиторию с помощью люксовых марок авто. Столичные клиенты теперь могут взять в краткосрочную аренду модели Mercedes-Benz и BMW.
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На сегодняшний день в Москве существует пять каршеринговых компаний. В ближайшее время на рынок планирует выйти еще одна фирма. Совокупный автопарк составляет 2 500 авто, но он будет увеличен как минимум до 10-15 000 транспортных средств. Примечательно, что люксовые автомобили будут доступны исключительно для клиентов с высоким рейтингом. «Ненадежным» арендаторам такие модели не будут предлагаться. На сегодняшний день около 1 400 клиентов попал в черные списки каршеринговых компаний, и им отказано в предоставлении каких-либо услуг.
Комплектации и технические характеристики
|Audi TT TTS 2.0 MT 4x4
|Mercedes Benz CLA-класс CLA 250 4Matic Shooting Brake 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кабриолет
|универсал
|Количество дверей/мест
|2/2
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|310
|211
|Объем двигателя
|1984
|1991
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.3
|8.8
|Загородный цикл
|6.1
|5.7
|Смешанный цикл
|7.3
|6.9
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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