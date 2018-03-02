2 марта 2018, 10:40

В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?

Известный факт: женщины – более осторожные водители, нежели мужчины. Порой, эта чрезмерная осторожность на дороге мешает им чувствовать себя комфортно за рулем. Но чтобы ощущение безопасности не покидало, а вождение приносило удовольствие, важно выбрать подходящую страховку.
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В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?

Большинству мужчин, имеющим в собственности не кредитный автомобиль, достаточно оформить лишь полис обязательного автострахования. В силу особенностей психологии они проще смотрят на бытовые вещи и предпочитают не думать наперед, а что будет при серьезном ДТП? Если в вашем окружении есть такие водители, не обязательно следовать их примеру, в конце концов, вместе со страховкой вы покупаете себе спокойствие. Так что смело отправляйтесь в страховую компанию в одиночестве. А разобраться в страшных на первый взгляд терминах (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, страхование с франшизой) на самом деле не так уж сложно.

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Что есть что?

По сути, самый главный полис для любого водителя – ОСАГО. Он обеспечивает выплату компенсации пострадавшим в ДТП, в случае, если виновен владелец страховки. В настоящий момент лимит выплат по вреду имущества в рамках «автогражданки» составляет 400 тыс. рублей. ДСАГО – добровольное страхование ответственности автовладельца – гарантирует такую же выплату, но с более крупным лимитом выплат.

Полис КАСКО обеспечивает компенсацию повреждений автомобиля, а также гарантирует выплату в случае угона. Сейчас страхование только от угона практически не встречается, минимальный набор рисков для «круговой страховки» – это «угон плюс тотальное уничтожение». Выплата производится также в случае серьезных повреждений автомобиля, когда его ремонт экономически нецелесообразен. Оформить такую страховку можно и с франшизой: в этом случае часть убытка придется оплачивать самостоятельно. Допустим, если стоимость ремонта составляет 120 000 рублей, а франшиза – 15 000 рублей, то страховая компания выплатит станции техобслуживания за ремонт 105 000 рублей, а оставшуюся сумму придется вынуть из своего кошелька. Правда, такой полис стоит дешевле, чем страхование без франшизы. Так что если уверенность за рулем уже достигла необходимого уровня, можно присмотреться к этому типу полиса.

 
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А какова цена?

По большому счету, расчет страховки берет на себя специалист конкретной компании, так что забивать голову цифрами - особой нужды нет. Конечно, если хочется не переплатить, лучше сравнить стоимость конкретного полиса в разных страховых фирмах. Чтобы понимать разницу цен на страховки, разберем жизненный пример. Женщина возрастом 29 лет имеет стаж вождения 7 лет. Он замужем, есть ребенок. Хочет застраховать свой  новый Ford Focus стоимостью 1 млн рублей.

ОСАГО в случае безаварийного стажа обойдется ей в 10 377, 36 рублей. Стоимость ДСАГО с лимитом выплаты 1 млн рублей – в 3000 рублей. Цена полиса КАСКО зависит от состава дополнительных опций (перечень станций техобслуживания, на которых будет ремонтироваться автомобиль, выплаты по мелким убыткам без справок из компетентных органов и т д.). Средняя «бюджетная» программа КАСКО с франшизой 15 000 рублей будет стоить порядка 65 000 рублей, с наиболее востребованными дополнительными опциями – 73 000 рублей.  Наконец, КАСКО только от угона и тотального уничтожения обойдется в 50 000 рублей.

Что выбрать?

По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств Группы «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, если женщина имеет небольшой стаж вождения, то наиболее интересен вариант страхования с использованием телематики. Это устройство, которое в течение первых 3 месяцев страхования оценивает качество вождения. Молодые водительницы в возрасте до 35 лет в Москве и Санкт-Петербурге могут сэкономить до 50% стоимости КАСКО. Чем аккуратнее будет вождение, тем лучше окажутся условия страхования. Если оценка качества вождения с баллом от 7,5 до 10, компания полностью отменяет франшизу, если балл от 6,5 до 7,4  — уменьшает ее размер вдвое, с 15 до 7,5 тыс. рублей.

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Таким образом, для 25-летней девушки (не замужем, детей нет, стаж – 0 лет), при условии ремонта на СТО по выбору страховой компании, стоимость страхования нового Hyundai Solaris составит порядка 204 тыс. рублей в год. При этом такой же вариант с использованием телематики – 108 тыс. рублей.

Если вы опытная за рулем женщина и уверены в качестве своего вождения, такая программа тоже будет привлекательна. Стоимость страховки с телематикой для владелицы Hyundai Solaris со стажем вождения 7 лет составит порядка 67 тыс., тогда как «обычное» КАСКО обойдется примерно в 144 000 рублей.

Сегодня на рынке автострахования существует сегодня масса предложений, и разобраться в них, в принципе, не сложно. Эксперты рекомендуют женщинам не игнорировать страхование автомобиля и присмотреться к различным типам полисов, помимо ОСАГО. Ведь подобрать для себя оптимальный по бюджету и опциям полис на самом деле довольно просто, и сделать это можно даже без помощи мужчины.

Стоит ли выбирать дополнительную страховку, помимо ОСАГО?
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Арина Милая
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В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?
Большинству мужчин, имеющим в собственности не кредитный автомобиль, достаточно оформить лишь полис обязательного автострахования. В силу особенностей психологии они проще смотрят на бытовые вещи и предпочитают не думать наперед, а что будет при серьезном ДТП? Если в вашем окружении есть такие водители, не обязательно следовать их примеру, в конце концов, вместе со страховкой вы покупаете себе спокойствие. Так что смело отправляйтесь в страховую компанию в одиночестве. А разобраться в страшных на первый взгляд терминах (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, страхование с франшизой) на самом деле не так уж сложно.{{material_121459}} Что есть что?По сути, самый главный полис для любого водителя – ОСАГО. Он обеспечивает выплату компенсации пострадавшим в ДТП, в случае, если виновен владелец страховки. В настоящий момент лимит выплат по вреду имущества в рамках «автогражданки» составляет 400 тыс. рублей. ДСАГО – добровольное страхование ответственности автовладельца – гарантирует такую же выплату, но с более крупным лимитом выплат. Полис КАСКО обеспечивает компенсацию повреждений автомобиля, а также гарантирует выплату в случае угона. Сейчас страхование только от угона практически не встречается, минимальный набор рисков для «круговой страховки» – это «угон плюс тотальное уничтожение». Выплата производится также в случае серьезных повреждений автомобиля, когда его ремонт экономически нецелесообразен. Оформить такую страховку можно и с франшизой: в этом случае часть убытка придется оплачивать самостоятельно. Допустим, если стоимость ремонта составляет 120 000 рублей, а франшиза – 15 000 рублей, то страховая компания выплатит станции техобслуживания за ремонт 105 000 рублей, а оставшуюся сумму придется вынуть из своего кошелька. Правда, такой полис стоит дешевле, чем страхование без франшизы. Так что если уверенность за рулем уже достигла необходимого уровня, можно присмотреться к этому типу полиса.{{gallery_205}} А какова цена? По большому счету, расчет страховки берет на себя специалист конкретной компании, так что забивать голову цифрами - особой нужды нет. Конечно, если хочется не переплатить, лучше сравнить стоимость конкретного полиса в разных страховых фирмах. Чтобы понимать разницу цен на страховки, разберем жизненный пример. Женщина возрастом 29 лет имеет стаж вождения 7 лет. Он замужем, есть ребенок. Хочет застраховать свой  новый Ford Focus стоимостью 1 млн рублей.ОСАГО в случае безаварийного стажа обойдется ей в 10 377, 36 рублей. Стоимость ДСАГО с лимитом выплаты 1 млн рублей – в 3000 рублей. Цена полиса КАСКО зависит от состава дополнительных опций (перечень станций техобслуживания, на которых будет ремонтироваться автомобиль, выплаты по мелким убыткам без справок из компетентных органов и т д.). Средняя «бюджетная» программа КАСКО с франшизой 15 000 рублей будет стоить порядка 65 000 рублей, с наиболее востребованными дополнительными опциями – 73 000 рублей.  Наконец, КАСКО только от угона и тотального уничтожения обойдется в 50 000 рублей. Что выбрать?По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств Группы «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, если женщина имеет небольшой стаж вождения, то наиболее интересен вариант страхования с использованием телематики. Это устройство, которое в течение первых 3 месяцев страхования оценивает качество вождения. Молодые водительницы в возрасте до 35 лет в Москве и Санкт-Петербурге могут сэкономить до 50% стоимости КАСКО. Чем аккуратнее будет вождение, тем лучше окажутся условия страхования. Если оценка качества вождения с баллом от 7,5 до 10, компания полностью отменяет франшизу, если балл от 6,5 до 7,4  — уменьшает ее размер вдвое, с 15 до 7,5 тыс. рублей.{{material_120413}} Таким образом, для 25-летней девушки (не замужем, детей нет, стаж – 0 лет), при условии ремонта на СТО по выбору страховой компании, стоимость страхования нового Hyundai Solaris составит порядка 204 тыс. рублей в год. При этом такой же вариант с использованием телематики – 108 тыс. рублей. Если вы опытная за рулем женщина и уверены в качестве своего вождения, такая программа тоже будет привлекательна. Стоимость страховки с телематикой для владелицы Hyundai Solaris со стажем вождения 7 лет составит порядка 67 тыс., тогда как «обычное» КАСКО обойдется примерно в 144 000 рублей. Сегодня на рынке автострахования существует сегодня масса предложений, и разобраться в них, в принципе, не сложно. Эксперты рекомендуют женщинам не игнорировать страхование автомобиля и присмотреться к различным типам полисов, помимо ОСАГО. Ведь подобрать для себя оптимальный по бюджету и опциям полис на самом деле довольно просто, и сделать это можно даже без помощи мужчины. {{vote_134}}
2018-03-02
Автор: Арина Милая
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