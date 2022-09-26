В страшной аварии под Ярославлем погибла вся семья

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Трагедия произошла в минувшее воскресенье на 237-м километре автодороги М8 «Холмогоры» около девяти часов вечера. По информации регионального управления МВД по Ярославской области, 40-летний водитель кроссовера Hyundai Tucson выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением 57-летнего мужчины.

Судя по единственному опубликованному полицией фото, от страшного удара корейский кроссовер превратился в груду покореженного металла. Все ехавшие в нем четыре человека погибли на месте: родители и двое детей, 8 и 14 лет. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельство происшествия. В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться за рулем и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.

Упомянутые модели: Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р )

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