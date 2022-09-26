В страшной аварии под Ярославлем погибла вся семья
Судя по единственному опубликованному полицией фото, от страшного удара корейский кроссовер превратился в груду покореженного металла. Все ехавшие в нем четыре человека погибли на месте: родители и двое детей, 8 и 14 лет. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельство происшествия. В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться за рулем и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
-
07.07.2022, 08:38
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в июне 2022 года
Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
10.04.2022, 00:01
5 автомобилей из популярных фильмов, которые в реальной жизни оказались никому не нужны
Автомобили нередко становятся полноправными героями кинофильмов, а успех у зрителей ведет к увеличению продаж. Но бывает и наоборот. Автопроизводители выпускают спецверсии своих моделей по следам популярных блокбастеров, а покупать их никто не спешит.Читать далее
-
07.09.2022, 16:44
Самые надежные кроссоверы до 2 млн рублей
Автомобильный эксперт Петр Баканов назвал самые надежные кроссоверы в возрасте до 5 лет, которые стоят не дороже 2 млн рублей. Лидерами стали сразу несколько моделей Renault и Hyundai.Читать далее
-
14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
-
07.07.2022, 08:38
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в июне 2022 года
Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
10.04.2022, 00:01
5 автомобилей из популярных фильмов, которые в реальной жизни оказались никому не нужны
Автомобили нередко становятся полноправными героями кинофильмов, а успех у зрителей ведет к увеличению продаж. Но бывает и наоборот. Автопроизводители выпускают спецверсии своих моделей по следам популярных блокбастеров, а покупать их никто не спешит.Читать далее
- 4 420 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 4 910 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 4 770 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 5 000 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 4 600 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 4 510 000 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 4 212 280 РHyundai Tucson 2021 в Москве
- 3 190 000 РHyundai Tucson 2022 в Москве
- 1 535 000 РHyundai Tucson 2016 в Москве
- 1 570 000 РHyundai Tucson 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий