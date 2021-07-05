В структуре Mercedes-Benz грядут серьезные изменения
Daimler, материнская компания Mercedes, планирует в 2021 году представить новую бизнес-группу, состоящую из AMG, Maybach и G-Class. Как пишет motor1.com, заявление будет сделано в сентябре на автосалоне в Мюнхене.
Представитель Daimler сообщил Automobilwoche, что этот шаг упростит маркетинговые расходы внутри компании и укрепит три суббренда. Напомним, что AMG — это производственное подразделение Mercedes, в то время как Maybach фокусируется на роскоши, чтобы конкурировать с такими брендами, как Rolls-Royce и Bentley. G-Class представляет собой линейку роскошных внедорожников.
«Мы не только будем поддерживать независимость, сильную идентичность и развитую корпоративную культуру отдельных брендов, но также будем и дальше расширять и совершенствовать их», - добавил представитель Daimler.
В настоящее время компания находится в процессе создания новой бизнес-группы, а также оценки потенциала в различных областях.
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