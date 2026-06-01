В Сургуте начались торги за редкий трайк за 1 млн рублей с мотором от Жигулей

1 июня 2026, 14:43
В Сургуте продают уникальный самодельный трайк с автомобильным мотором и официальной регистрацией
В Сургуте продают уникальный самодельный трайк с автомобильным мотором и официальной регистрацией
Редкая возможность для автолюбителей: в Сургуте выставлен на продажу самодельный трайк 2019 года с индивидуальным проектом и официальными документами. Модель прошла все проверки, имеет сертификаты и готова к эксплуатации. Почему такие предложения появляются нечасто и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.
На рынке подержанных транспортных средств в России редко встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, которые не только выделяются внешне, но и полностью легализованы для эксплуатации. В Сургуте появилось объявление о продаже самодельного трайка 2019 года, созданного по индивидуальному проекту краснодарского кастом-ателье. Это не просто редкая техника - она официально зарегистрирована, имеет все необходимые документы и готова к использованию на дорогах общего пользования.
Главная особенность этого трайка - сочетание современных технологий и классического подхода к кастомизации. Оснащен бензиновым двигателем объемом 1500 куб. см, четырехтактным, с механической коробкой передач и карбюраторной системой подачи топлива. Пробег составляет всего 5 000 км, что для подобной техники можно считать практически новым состоянием. Вся информация по VIN-коду подтверждена, а характеристики полностью совпадают с данными в ПТС. В истории транспортного средства зафиксированы две регистрации и одна запись о пробеге.
Владелец подчеркивает, что трайк - это не просто транспорт, а «самоходная карета королей», в которой реализованы технологии XXI века. Теперь не нужно запрягать лошадей - достаточно сесть за руль и отправиться в путь. Проект был узаконен: выдан сертификат о присвоении VIN от НАМИ, оформлены ПТС и СТС, транспортное средство стоит на учете, а для управления требуется категория B1. Состояние описывается как «сел - поехал», расход топлива - 10,5 литра АИ-92 на 100 км. Двигатель карбюраторный, а трансмиссия - автомобильная, что упрощает обслуживание и ремонт.
Интересно, что подобные проекты редко доходят до стадии полной легализации. Обычно самодельные транспортные средства сталкиваются с бюрократическими трудностями, но в данном случае все формальности соблюдены. Это открывает новые возможности для энтузиастов, которые хотят выделиться на дороге и при этом не нарушать закон. Как отмечают эксперты, спрос на необычные и индивидуальные транспортные средства в России постепенно растет, особенно на фоне ограниченного выбора новых моделей и повышения цен на стандартные автомобили.
В контексте развития технологий и появления новых решений для автолюбителей стоит вспомнить, как недавно в Екатеринбурге был запущен первый в России робот-заправщик - подробности об этом новшестве можно узнать в материале о запуске автоматизированной заправочной станции. Такие новости показывают, что российский рынок становится все более разнообразным и открытым для экспериментов.
Для справки: категория B1 позволяет управлять трициклами и квадрициклами, что делает подобные транспортные средства доступными для широкой аудитории. Официальная регистрация и наличие всех документов значительно повышают ликвидность и юридическую чистоту сделки. Цена на данный трайк составляет 1 000 000 рублей, что сопоставимо с некоторыми новыми автомобилями, однако уникальность и индивидуальный подход к проекту делают это предложение особенным на рынке.
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