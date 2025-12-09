Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 11:49

В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712

Как вездеход швейцарской армии превратился в дом на колесах для суровых условий

В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.

В Сургуте местные энтузиасты из компании «СеверАвтоДом» решили удивить автолюбителей и создали настоящий внедорожный автодом, который не боится ни морозов, ни бездорожья. За основу был взят Pinzgauer 712 — легендарный армейский вездеход, который в свое время выпускался для швейцарской армии австрийской фирмой Steyr-Daimler-Puch. Машина 1981 года выпуска получила вторую жизнь, превратившись в современный дом на колесах, способный преодолевать самые сложные маршруты.

Фото: severavtodom.ru

Работа над проектом заняла два с половиной года, но создатели не спешили — для них это был скорее вызов и творческий эксперимент, чем коммерческий заказ. Впрочем, если появится реальный клиент, подобный автодом смогут собрать всего за полгода. Оригинальный кузов Pinzgauer был полностью демонтирован, а на его место установили новый, изготовленный на алюминиевом каркасе. Это позволило не только снизить вес, но и повысить прочность конструкции.

Фото: severavtodom.ru

Особое внимание уделили технической части. Вместо устаревшего карбюраторного двигателя под капотом теперь установлен дизельный мотор TD27 от Nissan, выдающий 134 лошадиные силы. Благодаря этому автодом стал не только надежнее, но и экономичнее. Подвеска осталась оригинальной — она и спустя десятилетия отлично справляется с российским бездорожьем. Дорожный просвет составляет внушительные 45 сантиметров, что обеспечивает отличную проходимость даже в самых сложных условиях.

Фото: severavtodom.ru

Габариты машины сопоставимы с Toyota Land Cruiser 200 по длине и ширине, но высота у автодома заметно больше. При этом масса не превышает трех с половиной тонн, что позволяет управлять им с обычными правами категории B. Это делает новинку доступной для большинства водителей, не требуя специального обучения или получения дополнительных категорий.

Внутри автодома скрывается множество интересных решений. Просторный салон оборудован всем необходимым для комфортного проживания в дороге: есть спальные места, кухня, система отопления и хранения вещей. Интерьер выполнен с учетом сурового климата — материалы подобраны так, чтобы выдерживать низкие температуры и повышенную влажность. Управлять таким автодомом не сложнее, чем обычным внедорожником, а благодаря высокой проходимости можно смело отправляться в самые отдаленные уголки страны.

Проект из Сургута наглядно показывает, что даже в условиях Крайнего Севера возможно создавать современные и надежные дома на колесах, которые не уступают зарубежным аналогам. Такой автодом станет отличным выбором для любителей путешествий и экстремальных маршрутов, а также для тех, кто ценит независимость и комфорт в любой точке России.

Упомянутые марки: Nissan
