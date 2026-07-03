Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 11:43

В Свердловской области камеры начали фиксировать мотоциклистов без шлемов

В Свердловской области камеры начали фиксировать мотоциклистов без шлемов

«Без шлема — не проедешь»: в Свердловской области 1100 камер начали штрафовать мотоциклистов автоматически

В Свердловской области камеры начали фиксировать мотоциклистов без шлемов

В регионе внедрена новая система контроля за мотоциклистами: дорожные камеры теперь способны определять отсутствие шлема и автоматически назначать штрафы. Это решение связано с ростом числа нарушений и стремлением повысить безопасность на дорогах.

В регионе внедрена новая система контроля за мотоциклистами: дорожные камеры теперь способны определять отсутствие шлема и автоматически назначать штрафы. Это решение связано с ростом числа нарушений и стремлением повысить безопасность на дорогах.

В Свердловской области с 2026 года камеры начали автоматически выявлять мотоциклистов, управляющих транспортом без мотошлема. Теперь подобные нарушения фиксируются не только инспекторами, но и современными комплексами фото- и видеофиксации, что позволяет назначать штрафы в автоматическом режиме.

По требованию министра транспорта и дорожного хозяйства региона Натальи Новицкой в области применяется более 1100 камер разных типов: стационарные, передвижные и мобильные. Система постоянно совершенствуется, расширяя перечень фиксируемых нарушений. Введение контроля за наличием шлема стало одной из новых мер.

Мотошлем является обязательным элементом экипировки для всех водителей и пассажиров мотоциклов. Его отсутствие увеличивает риск получения травм и летальных исходов при авариях. Согласно статье 12.6 КоАП РФ, за управление мотоциклом без шлема или перевозку пассажира без него предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее сотрудники ГИБДД уже предупреждали о планах внедрить такой контроль. В 2026 году власти также намерены использовать камеры для проверки наличия полисов ОСАГО у водителей. Это часть общей стратегии по повышению безопасности и дисциплины на дорогах региона.

Автоматические комплексы фиксации иногда вызывают споры среди автомобилистов и мотоциклистов. Чаще всего недовольство связано с регулярными штрафами за превышение скорости, однако новые технологии позволяют выявлять и другие опасные нарушения. Например, в Екатеринбурге недавно был задержан водитель внедорожника Volkswagen, который накопил около 200 неоплаченных штрафов.

Введение контроля за наличием шлема свидетельствует о серьезном внимании к проблеме аварийности с участием мотоциклистов. По данным ГИБДД, отсутствие мотошлема увеличивает риск смертельного исхода в случае ДТП более чем в два раза. В ряде европейских стран подобные системы уже доказали свою эффективность, а в России этот опыт только начинает внедряться. Для водителей это означает необходимость более строго соблюдать требования безопасности, чтобы избежать штрафов и снизить риски на дороге.

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