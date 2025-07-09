В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Производственная линейка будет включать односекционные и трехсекционные трамваи с возможностью автономного хода до 3 км. Первая модель – «Синара-71233» – уже представлена на выставке. Это полностью отечественная разработка, созданная на опытном производстве компании в Екатеринбурге. Новинка обладает максимальной пассажировместимостью в своем классе – до 308 человек, включая 70 сидячих. Низкий уровень пола делает трамвай доступным для маломобильных групп населения.
Новинка будет отличаться высоким уровнем локализации – до 70% комплектующих российского производства. Тележки выпускаются на Людиновском тепловозостроительном заводе (Калужская область), системы управления и автономного хода разработаны IT-компанией «Алгоритм С». Запуск серийного производства намечен на 2026 год и обеспечит порядка 600 новых рабочих мест. По словам Дениса Паслера, реализация проекта укрепляет городскую транспортную инфраструктуру и способствует развитию региональной экономики. Полное финансирование проекта составит почти 4,5 млрд рублей, из которых 3,2 млрд предоставит Банк ВТБ.
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Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
09.07.2025, 14:47
Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду
Сразу несколько осведомленных источников подтвердили «Дрому», что с высокой вероятностью бренд «Москвич» скоро уйдет с рынка, а на столичном автозаводе «Москвич» на смену одному китайскому партнеру придет другой.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
-
09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
-
09.07.2025, 08:09
Почему в России закроется каждый десятый автосалон?
По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к концу 2025 года в России может закрыться около 10% дилерских центров. По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, в условиях падающего спроса сохранить рентабельность становится все сложнее.Читать далее
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