В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»

Фото: Группа Синара

Соответствующее соглашение в рамках «Иннопрома» подписали директор ФРП Роман Петруца, президент Группы Синара Михаил Ходоровский и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, пишет издание Abn.agency . Проект предполагает реконструкцию цеха на территории АО «Уралхиммаш» и выпуск моделей для российской (1524 мм) и европейской (1435 мм) колеи.Производственная линейка будет включать односекционные и трехсекционные трамваи с возможностью автономного хода до 3 км. Первая модель – «Синара-71233» – уже представлена на выставке. Это полностью отечественная разработка, созданная на опытном производстве компании в Екатеринбурге. Новинка обладает максимальной пассажировместимостью в своем классе – до 308 человек, включая 70 сидячих. Низкий уровень пола делает трамвай доступным для маломобильных групп населения.

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Трамвай получил цельнонесущий стальной кузов, изготовленный с применением композитных материалов, и уникальную низкопольную тележку с кинематической системой. В салоне реализована «воздушная» концепция: светлые отделочные материалы, широкие окна и отсутствие подиумов создают ощущение простора. Кабина машиниста выполнена по авиационному принципу – с эргономичным креслом, интерактивными дисплеями и увеличенным обзором. Также внедрены современная климатическая система с продуманным распределением воздушных потоков. За счет алгоритмов рекуперации энергии при торможении потребление электроэнергии снижено на 15% относительно предыдущего поколения.Новинка будет отличаться высоким уровнем локализации – до 70% комплектующих российского производства. Тележки выпускаются на Людиновском тепловозостроительном заводе (Калужская область), системы управления и автономного хода разработаны IT-компанией «Алгоритм С». Запуск серийного производства намечен на 2026 год и обеспечит порядка 600 новых рабочих мест. По словам Дениса Паслера, реализация проекта укрепляет городскую транспортную инфраструктуру и способствует развитию региональной экономики. Полное финансирование проекта составит почти 4,5 млрд рублей, из которых 3,2 млрд предоставит Банк ВТБ.