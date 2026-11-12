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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 16:05

Суд забрал 17 иномарок и отечественных авто у пьяных водителей: куда приставы отправили конфискованные машины?

Суд забрал 17 иномарок и отечественных авто у пьяных водителей: куда приставы отправили конфискованные машины?

Сел за руль нетрезвым — остался без машины навсегда: за какие еще нарушения в России теперь конфискуют автомобили?

Суд забрал 17 иномарок и отечественных авто у пьяных водителей: куда приставы отправили конфискованные машины?

В регионе завершили подготовку очередной партии транспорта. За передачей стоят судебные решения и работа приставов. Среди машин есть привычные модели отечественных марок. Как действует процедура и за какие нарушения?

В регионе завершили подготовку очередной партии транспорта. За передачей стоят судебные решения и работа приставов. Среди машин есть привычные модели отечественных марок. Как действует процедура и за какие нарушения?

Среди автомобилей, отправленных военным, оказались Chevrolet Lacetti и Chevrolet Lanos; также Hyundai Accent и Renault Sandero. Перед передачей машины прошли техподготовку и обслуживание, их привели в исправное состояние.

В очередную партию вошли 17 транспортных средств, изъятых у жителей Алапаевска. Их владельцы повторно управляли автомобилями в состоянии опьянения, а суды постановили обратить машины в доход государства. Как пишет Avtospravochnaya.com, судебные приставы передали автомобили Минобороны РФ после решения судов. Передачу организовали сотрудники полиции вместе с территориальным управлением Росимущества. Представители ведомства обеспечили погрузку транспорта.

Региональная Госавтоинспекция сообщила, что автомобили направили в зону проведения СВО после завершения судебных процедур. Основанием для конфискации стали уголовные дела по статье 264.1 УК РФ о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Когда судебные акты вступили в силу, машины поступили в распоряжение государственных органов.

Конфискация транспорта за отдельные нарушения действует в России с 25 июля 2022 года. Ее применяют во время уголовного дела, если суд принимает такое решение. Основанием может стать повторная езда в нетрезвом виде по статье 264.1 УК РФ.

Статья 264.2 УК РФ касается повторного выезда на встречную полосу или превышения скорости более чем на 60 км/час. Речь идет о водителе, лишенном прав и уже подвергнутом административному наказанию либо имеющем судимость за такое же нарушение.

Статья 264.3 УК РФ предусматривает ответственность за управление транспортом человеком, лишенным водительских прав, если его уже наказывали или осуждали за это нарушение. В актуальной редакции статьи 104.1 УК РФ транспортные средства указаны среди орудий совершения преступления. Их конфискация должна исключить повторные нарушения.

Чаще всего машины изымают у водителей, которые повторно сели за руль пьяными. С 2023 года транспорт, обращенный в доход государства, начали передавать для нужд Минобороны России.

В списке переданных автомобилей также названы Hyundai Solaris и Лада Приора; отдельно упоминается Нива. Среди конфискованного транспорта есть как отечественные машины, так и иномарки.

Упомянутые марки: Chevrolet, Hyundai, Renault
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