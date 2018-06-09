9 июня 2018, 11:54

В связи с началом ЧМ 2018 водителей попросили пересесть на метро

Московские власти обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном автотранспорте в дни открытия Чемпионата мира по футболу, 13 и 14 июня. Многие улицы в столице собираются перекрывать из-за проезда делегаций FIFA и футбольных команд. Дорожная обстановка будет очень сложной.
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В связи с началом ЧМ 2018 водителей попросили пересесть на метро
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Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин сообщил, что перекрытия будут кратковременными, но регулярными, поэтому прогнозируется сложная дорожная обстановка. Пересев на общественный транспорт, водители смогут сделать время поездки более прогнозируемым. При этом метрополитен и наземный транспорт полностью готовы к увеличению пассажиропотока.

Непростой будет ситуация на улицах Москвы и в дни проведения матчей. Но по словам чиновника, затруднения не будут критическими. Транспортный поток летом в столице заметно ослабевает, а ограничивать движение планируют только на прилегающих к спортивным аренам улицах. Ранее сообщалось, что движение транспорта в дни матчей закроют в Хамовниках вблизи стадиона «Лужники» и около стадиона «Спартак» в Тушино. Кроме того, ограничения на проезд введут на Воробьевых горах, где расположится фестиваль болельщиков.

Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в «Лужниках». Здесь же пройдет первый матч между командами России и Саудовской Аравии. Движение транспорта в районе Хамовники перекроют заранее – 13 июня. Всего за время проведения Чемпионата в столице сыграют 12 матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак». Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках».
 
Петербург также ожидают серьезные ограничения. Часть из них будет действовать на постоянной основе с 8 июня по 19 июля. Например, полностью закроют движение по Крестовскому острову, за исключением территории, примыкающей к 31-й больнице. Въезд на остров будет осуществляться по пропускам. В дни матчей, а всего в Петербурге их будет семь, вводятся дополнительные ограничения. В частности, запретят остановку и стоянку на некоторых крупных магистралях Петроградского и Приморского районов, закроют правый поворот с Каменноостровского проспекта на всем протяжении от станции метро «Черная речка» до «Петроградской».

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07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
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В связи с началом ЧМ 2018 водителей попросили пересесть на метро
{{material_123491}}Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин сообщил, что перекрытия будут кратковременными, но регулярными, поэтому прогнозируется сложная дорожная обстановка. Пересев на общественный транспорт, водители смогут сделать время поездки более прогнозируемым. При этом метрополитен и наземный транспорт полностью готовы к увеличению пассажиропотока.Непростой будет ситуация на улицах Москвы и в дни проведения матчей. Но по словам чиновника, затруднения не будут критическими. Транспортный поток летом в столице заметно ослабевает, а ограничивать движение планируют только на прилегающих к спортивным аренам улицах. Ранее сообщалось, что движение транспорта в дни матчей закроют в Хамовниках вблизи стадиона «Лужники» и около стадиона «Спартак» в Тушино. Кроме того, ограничения на проезд введут на Воробьевых горах, где расположится фестиваль болельщиков.Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в «Лужниках». Здесь же пройдет первый матч между командами России и Саудовской Аравии. Движение транспорта в районе Хамовники перекроют заранее – 13 июня. Всего за время проведения Чемпионата в столице сыграют 12 матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак». Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках». Петербург также ожидают серьезные ограничения. Часть из них будет действовать на постоянной основе с 8 июня по 19 июля. Например, полностью закроют движение по Крестовскому острову, за исключением территории, примыкающей к 31-й больнице. Въезд на остров будет осуществляться по пропускам. В дни матчей, а всего в Петербурге их будет семь, вводятся дополнительные ограничения. В частности, запретят остановку и стоянку на некоторых крупных магистралях Петроградского и Приморского районов, закроют правый поворот с Каменноостровского проспекта на всем протяжении от станции метро «Черная речка» до «Петроградской».
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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