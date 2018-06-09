9 июня 2018, 11:54
В связи с началом ЧМ 2018 водителей попросили пересесть на метро
Московские власти обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном автотранспорте в дни открытия Чемпионата мира по футболу, 13 и 14 июня. Многие улицы в столице собираются перекрывать из-за проезда делегаций FIFA и футбольных команд. Дорожная обстановка будет очень сложной.
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Непростой будет ситуация на улицах Москвы и в дни проведения матчей. Но по словам чиновника, затруднения не будут критическими. Транспортный поток летом в столице заметно ослабевает, а ограничивать движение планируют только на прилегающих к спортивным аренам улицах. Ранее сообщалось, что движение транспорта в дни матчей закроют в Хамовниках вблизи стадиона «Лужники» и около стадиона «Спартак» в Тушино. Кроме того, ограничения на проезд введут на Воробьевых горах, где расположится фестиваль болельщиков.
Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня в «Лужниках». Здесь же пройдет первый матч между командами России и Саудовской Аравии. Движение транспорта в районе Хамовники перекроют заранее – 13 июня. Всего за время проведения Чемпионата в столице сыграют 12 матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак». Финальный матч пройдет 15 июля в «Лужниках».
Петербург также ожидают серьезные ограничения. Часть из них будет действовать на постоянной основе с 8 июня по 19 июля. Например, полностью закроют движение по Крестовскому острову, за исключением территории, примыкающей к 31-й больнице. Въезд на остров будет осуществляться по пропускам. В дни матчей, а всего в Петербурге их будет семь, вводятся дополнительные ограничения. В частности, запретят остановку и стоянку на некоторых крупных магистралях Петроградского и Приморского районов, закроют правый поворот с Каменноостровского проспекта на всем протяжении от станции метро «Черная речка» до «Петроградской».
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