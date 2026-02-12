Власти обновляют перечень разрешенных для такси моделей — в него войдут Haval, Tenet и машины с завода «Автотор»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 13:46

Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси — какие модели не затронут новые правила

В ближайшее время список автомобилей, разрешенных для работы в такси, будет расширен за счет новых брендов и моделей. Это решение связано с изменениями в законодательстве и требованиями к локализации производства. Нововведения затронут рынок такси по всей стране.

Изменения в правилах допуска автомобилей к работе в такси способны заметно повлиять на рынок пассажирских перевозок. Власти приняли решение расширить перечень моделей, которые смогут официально использоваться в таксомоторном бизнесе. Это связано с новыми требованиями к локализации производства, которые вступят в силу в марте 2026 года.

Согласно последним данным, в обновленный список войдут автомобили брендов Haval и Tenet, а также машины, выпускаемые на калининградском заводе «Автотор». Такое решение позволит таксопаркам и индивидуальным предпринимателям выбирать из большего числа современных и технологичных моделей, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные и надежные автомобили для перевозки пассажиров.

Ранее действующий перечень включал более двадцати моделей от шести отечественных производителей: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Однако этот список был лишь первым шагом - как отмечают в Минпромторге, он будет регулярно пересматриваться и дополняться по мере того, как автопроизводители будут выполнять условия локализации и заключать специальные инвестиционные контракты.

Закон о локализации автомобилей для такси начнет действовать с 1 марта 2026 года. Его положения распространяются на все регионы, за исключением Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка. Это значит, что в большинстве субъектов страны таксопарки уже сейчас должны готовиться к обновлению автопарка с учетом новых требований.

Введение новых марок в официальный перечень - не просто формальность. Для многих перевозчиков это шанс обновить автопарк, повысить уровень сервиса и снизить эксплуатационные расходы за счет современных технологий и более экономичных двигателей. Кроме того, расширение списка может стать стимулом для развития отечественного автопрома и привлечения инвестиций в локализацию производства.

В то же время, процесс обновления перечня не будет мгновенным. Минпромторг подчеркивает, что список будет корректироваться по мере появления новых моделей, соответствующих критериям локализации. Это создает определенную неопределенность для таксопарков, которые планируют долгосрочные закупки автомобилей, но вместе с тем открывает возможности для гибкого реагирования на изменения рынка.

Таким образом, расширение перечня автомобилей для такси - это не только шаг навстречу бизнесу, но и важный элемент государственной политики по поддержке отечественного автопроизводства. В ближайшие годы можно ожидать дальнейших изменений в правилах допуска автомобилей к работе в такси, что сделает рынок перевозок более конкурентным и технологичным.

Упомянутые марки: Haval, TENET
