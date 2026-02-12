Власти обновляют перечень разрешенных для такси моделей — в него войдут Haval, Tenet и машины с завода «Автотор»

12 февраля 2026, 13:46
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси — какие модели не затронут новые правила
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси — какие модели не затронут новые правила
В ближайшее время список автомобилей, разрешенных для работы в такси, будет расширен за счет новых брендов и моделей. Это решение связано с изменениями в законодательстве и требованиями к локализации производства. Нововведения затронут рынок такси по всей стране.
Изменения в правилах допуска автомобилей к работе в такси способны заметно повлиять на рынок пассажирских перевозок. Власти приняли решение расширить перечень моделей, которые смогут официально использоваться в таксомоторном бизнесе. Это связано с новыми требованиями к локализации производства, которые вступят в силу в марте 2026 года.
Согласно последним данным, в обновленный список войдут автомобили брендов Haval и Tenet, а также машины, выпускаемые на калининградском заводе «Автотор». Такое решение позволит таксопаркам и индивидуальным предпринимателям выбирать из большего числа современных и технологичных моделей, что особенно актуально на фоне растущего спроса на комфортные и надежные автомобили для перевозки пассажиров.
Ранее действующий перечень включал более двадцати моделей от шести отечественных производителей: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Однако этот список был лишь первым шагом - как отмечают в Минпромторге, он будет регулярно пересматриваться и дополняться по мере того, как автопроизводители будут выполнять условия локализации и заключать специальные инвестиционные контракты.
Закон о локализации автомобилей для такси начнет действовать с 1 марта 2026 года. Его положения распространяются на все регионы, за исключением Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка. Это значит, что в большинстве субъектов страны таксопарки уже сейчас должны готовиться к обновлению автопарка с учетом новых требований.
Введение новых марок в официальный перечень - не просто формальность. Для многих перевозчиков это шанс обновить автопарк, повысить уровень сервиса и снизить эксплуатационные расходы за счет современных технологий и более экономичных двигателей. Кроме того, расширение списка может стать стимулом для развития отечественного автопрома и привлечения инвестиций в локализацию производства.
В то же время, процесс обновления перечня не будет мгновенным. Минпромторг подчеркивает, что список будет корректироваться по мере появления новых моделей, соответствующих критериям локализации. Это создает определенную неопределенность для таксопарков, которые планируют долгосрочные закупки автомобилей, но вместе с тем открывает возможности для гибкого реагирования на изменения рынка.
Таким образом, расширение перечня автомобилей для такси - это не только шаг навстречу бизнесу, но и важный элемент государственной политики по поддержке отечественного автопроизводства. В ближайшие годы можно ожидать дальнейших изменений в правилах допуска автомобилей к работе в такси, что сделает рынок перевозок более конкурентным и технологичным.
Похожие материалы Хавейл, Тенет
-
12.02.2026, 14:29
Отзыв Mercedes Metris с правым рулем: проблема с блоком управления подушек безопасности
В США объявлен отзыв праворульных фургонов Mercedes Metris из-за риска коррозии контактов блока управления подушками безопасности. Вопрос касается моделей 2020, 2022 и 2023 годов выпуска. В чем суть проблемы и как она может повлиять на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 14:21
Редкий Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км выставлен на продажу во Флориде
Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км появился на рынке США после прекращения выпуска модели в 2024 году. Эксперты отмечают, что интерес к таким экземплярам только растет, а будущее легендарной серии вызывает вопросы.Читать далее
-
12.02.2026, 14:18
Руссо-Балт готовит к выпуску новые автомобили: внедорожник и микроавтобус уже на подходе
Возрожденная марка «Руссо-Балт» готовит сразу две новинки - внедорожник и микроавтобус. Подробности о старте продаж и особенностях моделей держатся в секрете, но уже известны первые детали. Почему это событие может повлиять на рынок и что известно о планах компании - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей
В 2026 году в России ужесточают контроль за тюнингом авто. Рассказываем, какие доработки теперь под запретом, каковы реальные риски для владельцев и почему штраф - не самое страшное наказание для владельца.Читать далее
-
12.02.2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 13:26
Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами
Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.Читать далее
-
12.02.2026, 13:18
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Весна 2026 года принесет российским автомобилистам сразу несколько важных перемен. Водителей ждут новые требования к такси, обновленные правила обучения и масштабные дорожные работы. Что грозит нарушителям и как изменится жизнь на дорогах - в нашем материале.Читать далее
-
12.02.2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Тенет
-
12.02.2026, 14:29
Отзыв Mercedes Metris с правым рулем: проблема с блоком управления подушек безопасности
В США объявлен отзыв праворульных фургонов Mercedes Metris из-за риска коррозии контактов блока управления подушками безопасности. Вопрос касается моделей 2020, 2022 и 2023 годов выпуска. В чем суть проблемы и как она может повлиять на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 14:21
Редкий Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км выставлен на продажу во Флориде
Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км появился на рынке США после прекращения выпуска модели в 2024 году. Эксперты отмечают, что интерес к таким экземплярам только растет, а будущее легендарной серии вызывает вопросы.Читать далее
-
12.02.2026, 14:18
Руссо-Балт готовит к выпуску новые автомобили: внедорожник и микроавтобус уже на подходе
Возрожденная марка «Руссо-Балт» готовит сразу две новинки - внедорожник и микроавтобус. Подробности о старте продаж и особенностях моделей держатся в секрете, но уже известны первые детали. Почему это событие может повлиять на рынок и что известно о планах компании - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей
В 2026 году в России ужесточают контроль за тюнингом авто. Рассказываем, какие доработки теперь под запретом, каковы реальные риски для владельцев и почему штраф - не самое страшное наказание для владельца.Читать далее
-
12.02.2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 13:26
Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами
Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.Читать далее
-
12.02.2026, 13:18
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Весна 2026 года принесет российским автомобилистам сразу несколько важных перемен. Водителей ждут новые требования к такси, обновленные правила обучения и масштабные дорожные работы. Что грозит нарушителям и как изменится жизнь на дорогах - в нашем материале.Читать далее
-
12.02.2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.Читать далее