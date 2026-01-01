Уникальный автодом с дизельным двигателем и зимней подготовкой — подробности и нюансы покупки

1 января 2026, 06:08
В Талдыкоргане продают редкий альковный автодом на базе Mercedes с новым модулем
В Талдыкоргане продают редкий альковный автодом на базе Mercedes с новым модулем
В Казахстане выставлен на продажу необычный автодом 2004 года. Машина оснащена новым жилым модулем и дизельным мотором Mercedes. Пробег минимальный, комплектация расширенная. Подробности - в нашем материале.
В Талдыкоргане появился интересный вариант для любителей путешествий и автотуризма - на продажу выставлен альковный автодом 2004 года выпуска, построенный на базе шасси с дизельным двигателем Mercedes 3.7 TD. Продавец отмечает, что пробег составляет всего 30 000 километров, а сам автомобиль длительное время простоял на хранении, что положительно сказалось на его техническом состоянии.
Главная особенность данного предложения - полностью новый жилой модуль, изготовленный на заказ. На данный момент готовность модуляции составляет 80%, что дает будущему владельцу возможность доработать интерьер под свои нужды. Внутри уже предусмотрены кухня, отдельная спальня, санузел с душем и даже мини-сауна, что делает автодом пригодным для круглогодичного использования.
В комплект также входит электрическая подножка, автономное отопление, холодильник и камера заднего вида. Благодаря полному приводу и механической 5-ступенчатой коробке передач, автодом может уверенно передвигаться не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам. Заявленная мощность двигателя – 220 лошадиных сил, что обеспечивает достаточный запас тяги даже при полной комплектации.
В объявлении указано, что количество спальных мест - три, но при необходимости их можно увеличить до шести. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет необычное решение для путешествий или планирует обустроить мобильный дом по своему вкусу. Возможность доставки по России и гибкие условия покупки делают это предложение особенно привлекательным для российских автолюбителей.
Похожие материалы Мерседес
-
31.12.2025, 18:26
Cafito Mini 2.5: ретро-капля из Аргентины с кухней и душем для путешествий
Cafito Mini 2.5 - это компактный трейлер-капля из Аргентины. Он сочетает ретро-дизайн и практичные решения. Внутри - кровать, снаружи - кухня и душ. Доступны базовая и премиальная версии. Цена стартует с 5400 долларов (422 000 рублей). Оценим, чем он интересен.Читать далее
-
31.12.2025, 17:29
Мини-дом на колесах для идеального отдыха вдали от гаджетов и городской суеты
Маленький дом на колесах в окружении зелени - это шанс сбежать от городской суеты. Здесь можно по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться. Такой формат жилья возвращает к простоте и минимализму. Узнайте, почему этот домик стал настоящим хитом среди любителей цифрового детокса.Читать далее
-
31.12.2025, 10:46
Как меняется спрос на автомобили в России во время зимних праздников
Зимние каникулы не гасят интерес к покупке авто. Покупатели продолжают искать варианты. Продавцы не уходят в отпуск. Активность быстро возвращается после праздников. Что происходит на рынке — читайте в материале.Читать далее
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 07:01
Сколько стоит содержание Hongqi H9 - подробный расчет
Эксперты оценили ежегодные траты на Hongqi H9. Итоговая сумма удивляет даже опытных автолюбителей. В расчетах учтены лизинг, страховки, налоги и износ. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
31.12.2025, 18:26
Cafito Mini 2.5: ретро-капля из Аргентины с кухней и душем для путешествий
Cafito Mini 2.5 - это компактный трейлер-капля из Аргентины. Он сочетает ретро-дизайн и практичные решения. Внутри - кровать, снаружи - кухня и душ. Доступны базовая и премиальная версии. Цена стартует с 5400 долларов (422 000 рублей). Оценим, чем он интересен.Читать далее
-
31.12.2025, 17:29
Мини-дом на колесах для идеального отдыха вдали от гаджетов и городской суеты
Маленький дом на колесах в окружении зелени - это шанс сбежать от городской суеты. Здесь можно по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться. Такой формат жилья возвращает к простоте и минимализму. Узнайте, почему этот домик стал настоящим хитом среди любителей цифрового детокса.Читать далее
-
31.12.2025, 10:46
Как меняется спрос на автомобили в России во время зимних праздников
Зимние каникулы не гасят интерес к покупке авто. Покупатели продолжают искать варианты. Продавцы не уходят в отпуск. Активность быстро возвращается после праздников. Что происходит на рынке — читайте в материале.Читать далее
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 07:01
Сколько стоит содержание Hongqi H9 - подробный расчет
Эксперты оценили ежегодные траты на Hongqi H9. Итоговая сумма удивляет даже опытных автолюбителей. В расчетах учтены лизинг, страховки, налоги и износ. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее