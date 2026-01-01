Уникальный автодом с дизельным двигателем и зимней подготовкой — подробности и нюансы покупки

В Талдыкоргане продают редкий альковный автодом на базе Mercedes с новым модулем

В Казахстане выставлен на продажу необычный автодом 2004 года. Машина оснащена новым жилым модулем и дизельным мотором Mercedes. Пробег минимальный, комплектация расширенная. Подробности - в нашем материале.

В Талдыкоргане появился интересный вариант для любителей путешествий и автотуризма - на продажу выставлен альковный автодом 2004 года выпуска, построенный на базе шасси с дизельным двигателем Mercedes 3.7 TD. Продавец отмечает, что пробег составляет всего 30 000 километров, а сам автомобиль длительное время простоял на хранении, что положительно сказалось на его техническом состоянии.

Главная особенность данного предложения - полностью новый жилой модуль, изготовленный на заказ. На данный момент готовность модуляции составляет 80%, что дает будущему владельцу возможность доработать интерьер под свои нужды. Внутри уже предусмотрены кухня, отдельная спальня, санузел с душем и даже мини-сауна, что делает автодом пригодным для круглогодичного использования.

В комплект также входит электрическая подножка, автономное отопление, холодильник и камера заднего вида. Благодаря полному приводу и механической 5-ступенчатой ​​коробке передач, автодом может уверенно передвигаться не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам. Заявленная мощность двигателя – 220 лошадиных сил, что обеспечивает достаточный запас тяги даже при полной комплектации.

В объявлении указано, что количество спальных мест - три, но при необходимости их можно увеличить до шести. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет необычное решение для путешествий или планирует обустроить мобильный дом по своему вкусу. Возможность доставки по России и гибкие условия покупки делают это предложение особенно привлекательным для российских автолюбителей.