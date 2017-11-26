В Таллинне восстанавливают раритетный бронеавтомобиль Kotkasilm
По сообщению республиканских СМИ, большая часть внешних элементов уже в состоянии полной готовности, но главное, что функциональна ходовая часть броневика-раритета. При этом энтузиасты говорят, что воссоздать машину было непросто, потому как не сохранилось ни одного оригинального чертежа.
Из того, что было известно, это параметры колесной базы Kotkasilm – они точь-в-точь повторяли английский грузовик марки AEC. Из Англии прислали фотографию оригинального колеса с размерами. После этого у эстонских Кулибиных появился масштаб, и дальнейшее восстановление шло уже по фотографиям.
На колеса пришлось раскошелиться, и не хило – 9 000 евро. Это чуть ли не половина всех затрат на работы (20 000 евро).
Справка
Основой для броневиков указанного типа служила ходовая часть грузовика АЕС, большая партия которых была поставлена в Эстонию из Великобритании в 1916-1917 г.г. На шасси устанавливался корпус, который собирался из разнородных листов брони. Например, 10-мм лобовой лист корпуса и 5-мм защита ходовой части делалась из броневой жести, крыша корпуса и башни – из 3-мм стальной жести, а сами башни изготавливались из 8-10 мм железных листов.
Пол броневика защиты не имел и закрывался толстыми деревянными досками. Для посадки экипажа были сделаны 3 прямоугольные двери в корпусе. По общей компоновке эстонские бронеавтомобили напоминали проект бронировки Renault Мгеброва. Лобовые листы имели большой угол наклона, а 2 башни располагались на крыше и в корме корпуса.
Двигатель и трансмиссия с 5-скоростной КПП были «родные» – на большинстве построенных машин устанавливались 40-сильные карбюраторный моторы. За моторным отсеком находился 130-литровый топливный бак, однако расход горючего оказался слишком велик (от 90 до 100 л/100 км), что заметно сокращало запас хода. Максимальная скорость по шоссе - 45 км/ч, а при движении задним ходом она снижалась до 10 км/ч.
Вооружение эстонских бронемашин по тем временам внушительное. В лобовой части корпуса, справа от водителя, - 7,7-миллиметровый пулемет Madsen, в верхней башне - 37-миллиметровая пушка Hotchkiss, в кормовой башне - 2 пулемета «Максим» образца1910 года.
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